AS Sita Kapal Pesiar Oligarki Rusia yang Miliki Kedekatan dengan Putin

Washington: Pemerintah Amerika Serikat (AS) menyita sebuah kapal pesiar besar milik seorang oligarki yang memiliki hubungan dekat dengan Presiden Rusia Vladimir Putin Operasi di Spanyol ini menandai penyitaan oligarki pertama sejak AS membentuk gugus tugas untuk menargetkan jajaran elite Rusia sebagai tanggapan atas invasi Kremlin terhadap Ukraina.Polisi sipil Spanyol dan agen federal AS menghentikan kapal bernama Tango di Marina Real, pelabuhan Palma de Mallorca, Kepulauan Baleares.Kapal sepanjang 78 meter tersebut ditaksir senilai £91,5 juta (Rp1,7 triliun) oleh superyachtfan.com, situs yang berspesialisasi pada kapal-kapal terbesar dan paling eksklusif di dunia.Departemen Kehakiman AS (DOJ) menduga kapal itu harus diserahkan karena melanggar undang-undang penipuan bank AS, pencucian uang, dan statuta sanksi. Awak media sempat melihat sejumlah polisi masuk dan keluar dari kapal tersebut pada Senin, 4 April pagi waktu setempat.Diketahui kapal Tango merupakan salah satu aset berharga yang terhubung dengan miliarder Viktor Vekselberg.Penyitaan kapal Tango merupakan kali pertama dilakukan AS sejak Jaksa Agung Merrick Garland dan Menteri Keuangan Janet Yellen membentuk gugus tugas REPO (Russian Elites, Proxies, Oligarchs) sebagai tanggapan atas invasi Rusia "Ini tidak akan menjadi yang terakhir," kata Garland dalam sebuah pernyataan, dilansir dari Sky News, Selasa, 5 April 2022.Menurut DOJ, ia adalah sosok yang dekat dengan Putin. Vekselberg diketahui memimpin Renova Group, perusahaan konglomerasi berbasis Moskow yang bergerak di bidang logam, pertambangan, dan bidang lainnya.Seluruh aset Vekselberg di AS telah dibekukan. Semua perusahaan AS juga dilarang berbisnis dengannya.Vekselberg pertama kali dikenai sanksi pada 2018, dan kembali menerimanya pada Maret tahun ini, beberapa hari setelah invasi terhadap Ukraina dimulai. Otoritas Inggris juga menjatuhkan sanksi kepada Vekselberg.Lebih dari 100.000 oligarki dan entitas Rusia dijatuhi sanksi oleh Inggris sejak Rusia menginvasi negara tetangganya.Pemerintah Prancis dan Italia juga telah menyita aset-aset yang memiliki keterkaitan dengan oligarki Rusia.Baca: Negara G7 Bidik Pemberian Sanksi Baru untuk Oligarki Rusia