AS Bantah Capai Kesepakatan Sementara dengan Iran Terkait Nuklir

Washington: Seorang pejabat di Amerika Serikat (AS) membantah laporan yang menyebut negaranya dan Iran telah mencapai kesepakatan sementara soal program nuklir . Ia menegaskan bahwa tidak ada kesepakatan sementara yang dicapai antara AS dan Iran."Tidak ada pembicaraan tentang kesepakatan sementara," kata pejabat AS yang enggan disebut namanya, dikutip dari Yahoo News, Selasa, 13 Juni 2023.Sebelumnya, pihak AS juga telah membantah kabar tersebut. AS menyebut laporan itu "salah dan menyesatkan.”Meskipun demikian, pejabat tersebut tidak menyangkal soal kemungkinan adanya kerja sama antara AS dan Iran. Terlebih, ia juga mengatakan bahwa AS telah memberi tahu Iran soal langkah-langkah yang perlu dihindari dan dilakukan untuk menciptakan iklim yang lebih baik."Kami telah menjelaskan kepada mereka langkah eskalasi apa yang perlu mereka hindari untuk mencegah krisis dan langkah de-eskalasi apa yang dapat mereka ambil untuk menciptakan konteks yang lebih positif," terangnya.Ia menolak untuk merinci hal-hal yang sudah disampaikan. Namun, pejabat tersebut mengungkapkan bahwa AS ingin bekerja sama dengan Iran dalam lingkup yang lebih luas soal pengawasan nuklir PBB.Diketahui, Iran bersama lima anggota tetap Dewan Anggota PBB, yakni Inggris, Tiongkok, Prancis, Rusia, dan AS telah mencapai kesepakatan nuklir bersama pada 2015.Kesepakatan itu berupaya membatasi dan mencegah Iran mengembangkan senjata nuklir dengan cara diawasi ketat oleh PBB. Sebagai imbalannya, Iran akan mendapat keringanan sanksi dari PBB, AS, dan Uni Eropa.Namun, Mantan Presiden Donald Trump mundur dari kesepakatan itu pada tahun 2018 dan memberlakukan kembali sanksi AS. Hal ini pun menyebabkan Iran bergerak secara bertahap melampaui kesepakatan pembatasan nuklir tersebut.Ini pun kembali memicu ketakutan AS, Eropa, dan Israel soal kemungkinan Iran untuk membuat bom atom. Namun, Iran menyangkal adanya upaya seperti itu.Di sisi lain, pemerintahan Biden juga telah berulang kali menegaskan tidak akan mengizinkan Iran untuk mendapatkan senjata nuklir.Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun Google News Medcom.id