Populer Internasional: Serangan Drone AS di Kabul Sah Hingga 1.000 Hulu Ledak Nuklir Tiongkok

Washington: Serangan pesawat tak berawak atau drone militer Amerika Serikat (AS) di ibu kota Afghanistan, Kabul pada akhir Agustus menewaskan 10 warga sipil. Tetapi Kementerian Pertahanan AS atau Pentagon tegaskan serangan itu tidak melanggar hukum.Hasil penyelidikan itu menjadi berita terpopuler internasional di Medcom. Diikuti dengan beberapa kabar menarik lainnya.Salah satu diantaranya mengenai Korsel sediakan tempat karantina covid-19 untuk ribuan remaja yang ikut ujian perguruan tinggi. Kemudian juga isu mengenai Tiongkok yang disebut akan memiliki 1.000 hulu ledak nuklir pada 2030.Berikut selengkapnya mengenai berita terpopuler Internasional Medcom:Serangan pesawat tak berawak atau drone militer Amerika Serikat (AS) di ibu kota Afghanistan , Kabul pada akhir Agustus menewaskan 10 warga sipil. Tetapi Kementerian Pertahanan AS atau Pentagon tegaskan serangan itu tidak melanggar hukum.Berbicara kepada wartawan di Pentagon pada Rabu, Letnan Jenderal Angkatan Udara AS Sami Said mengatakan "kesalahan eksekusi", termasuk "bias konfirmasi" dan "gangguan komunikasi" berkontribusi pada serangan mematikan itu.Namun Said, yang bertindak sebagai inspektur jenderal Angkatan Udara AS mengatakan, itu bukan pelanggaran hukum perang atau akibat kelalaian.Apa dasar kesimpulan dari Pentagon itu? Simak di tautan ini Korea Selatan (Korsel) membuka pusat karantina covid-19 untuk menampung ribuan remaja jelang ujian masuk perguruan tinggi. Menurut pemerintah, para remaja ini berpotensi terinfeksi covid-19.Ujian masuk perguruan tinggi di Korea Selatan sangat kompetitif dan berlangsung sangat lama, hingga delapan jam. Ujian ini disebut sebagai peristiwa yang menentukan hidup bagi banyak siswa sekolah menengah.Pasalnya, gelar dari universitas bergengsi dipandang sebagai minimal untuk mengamankan salah satu pekerjaan di perusahaan yang didambakan.Bagaimana kondisi covid-19 di Korsel? Simak di sini Pentagon melaporkan, Tiongkok akan memiliki setidaknya 1.000 hulu ledak nuklir pada akhir dekade ini. Menurut Pentagon, Beijing meningkatkan persenjataan nuklirnya jauh lebih cepat daripada yang mereka perkirakan setahun lalu.Kementerian Pertahanan menerbitkan penilaian terbaru mereka tentang potensi masa perang Tentara Pembebasan Rakyat Tiongkok (PLA) dalam laporan tahunan berjudul, 'Perkembangan Militer dan Keamanan yang Melibatkan Republik Rakyat Tiongkok'."Percepatan ekspansi nuklir PLA dapat memungkinkan Tiongkok untuk memiliki hingga sekitar 700 hulu ledak nuklir yang dapat dikirim pada 2027," ucap seorang penjabat Pentagon , dilansir dari Russia Today, Kamis, 4 November 2021.Apakah informasi itu benar keberadaannya? Selanjutnya di sini