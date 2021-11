Laporan Sebut Polisi AS Bunuh Lebih dari 400 Orang Tak Bersenjata dalam 5 Tahun

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Washington: Investigasi The New York Times (NYT) mengungkapkan, petugas kepolisian Amerika Serikat (AS) telah membunuh lebih dari 400 orang tak bersenjata selama lima tahun terakhir. Mereka yang ditembak umumnya setelah diberhentikan di jalan raya.Dilansir dari Fars News, Selasa, 2 November 2021, NYT menemukan, dari ratusan kasus yang menimpa para pengemudi atau penumpang tersebut, hanya lima petugas polisi yang dihukum. Hampir puluhan kasus masih tertunda hingga saat ini.Sementara jaksa menganggap sebagian besar pembunuhan dapat dibenarkan. Pemerintah daerah disebut membayar setidaknya Rp1,7 triliun untuk menyelesaikan tuntutan hukum dalam sekitar 40 kasus.Disamping itu, kasus kematian yang ditinjau oleh The Times, pengemudi kulit hitam terlalu terwakili secara relatif terhadap populasi warga Amerika Serikat “kriminolog menyebut sebagai bahaya yang diciptakan petugas, saat polisi menempatkan diri dalam bahaya dengan melangkah di depan mobil yang bergerak atau menjangkau ke dalam jendela mobil,” sebut laporan The New York Times.“Terdapat sejumlah pengadilan diketahui tidak mempertimbangkan keadaan tersebut. Mereka hanya berfokus pada bingkai akhir, saat seorang petugas menarik pelatuk dalam kondisi bahaya yang akan berlangsung,” imbuh laporan tersebut.Standar tersebut dinilai telah memberikan perlindungan yang luas kepada polisi dari pertanggungjawaban hukum.Beberapa ahli berpendapat, hakim dan juri harus meneliti tindakan para petugas kepolisian sebelum mereka melepaskan tembakan.Tim investigasi visual The New York Times melakukan hal tersebut, dengan memutar ulang video dari lebih dari 100 perhentian lalu lintas yang mematikan, serta telah memecahkan tiga kasus secara mendetail.Rekaman tersebut menunjukkan, terdapat lusinan kasus kematian yang seharusnya dapat dihindari, apabila petugas kepolisian tidak menempatkan diri mereka dalam bahaya.