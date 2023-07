Pensiunan Mayor Angkatan Udara AS Bocorkan Rahasia Pemerintah Terkait ‘UFO’

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Kesaksian Grusch dibantah Pentagon

(FJR)

Washington: Seorang mantan petugas intelijen Angkatan Udara Amerika Serikat (AS) menuduh negaranya tengah menutupi program lama yang mengambil alih objek terbang yang tidak dikenali para ahli atau UFO . Hal ini diungkapkan dalam kesaksian menggemparkan kepada Kongres.Mayor David Grunch sangat mengantisipasi kesaksiannya di hadapan sub-komite pengawasan DPR AS Rabu, 26 Juli 2023 kemarin adalah perampokan Kongres ke dunia UAPS, istilah resmi yang digunakan pemerintah Amerika Serikat untuk menyebut UFO.Dilansir dari The News Daily, Kamis 27 Juli 2023, Grunch bersaksi, keterangan yang diberikannya berasal dari sumber berbagai terintegrasi.“Kesaksian saya didasarkan pada informasi yang telah diberikan oleh orang-orang dengan rekam jejak legitimasi dan layanan senior negara ini, banyak dari mereka telah berbagi bukti kuat dalam bentuk fotografi, dokumentasi resmi dan kesaksian lisan,” kata Grusch.Dengan tegas dia meminta agar Kongres menanggapi hal ini dengan serius.“Saya meminta Kongres untuk menahan pemerintah kami dengan standar ini dan menyelidiki klaim ini secara menyeluruh,” tambahnya.Gruch menyebut, pada tahun 2019 dirinya sempat diminta oleh kepala gugus tugas pemerintah AS untuk mengidentifikasi semua program yang berkaitan dengan misinya. Kala itu Grusch melangsungkan analisa ke Kantor Pengintaian Nasional, agen yang mengoperasikan satelit mata-mata AS.“Saya diberitahu dalam dalam menjalankan tugas resmi saya tentang program penemuan dan rekayasa di balik UAP (fenomena udara tak dikenal) selama beberapa dekade yang mana akses saya ditolak,” paparnya.Grusch mengungkap, pemerintah AS kemungkinan besar telah mengetahui aktivitas "non-manusia" sejak tahun 1930-an.Pensiunan mayor angkatan udara ini mengaku mendapat serangan balik usai menjadi "whistleblower" pemerintah atau membocorkan informasi-informasi rahasia. Ia enggan memberikan keterangan lebih spesifik mengenai taktik pembalasan yang cukup keji baginya."Itu sangat brutal dan sangat disayangkan, beberapa taktik yang mereka gunakan untuk menyakiti saya baik secara profesional maupun pribadi," pungkas Grusch.Juru Bicara Kementerian Pertahanan AS membantah semua pernyataan Grusch dengan mengatakan, para penyidik belum menemukan informasiapa pun yang dapat diverifikasi untuk mendukung klaim bahwa setiap program mengenai kepemilikan atau rekayasa balik bahan luar angkasa pernah ada.Namun, pernyataannya tidak membahas UFO yang dicurigai sebagai benda luar angkasa.Karenanya sejumlah anggota parlemen mengkritik Pentagon karena tidak memberikan rincian lebih lanjut dalam pengarahan rahasia atau melepaskan gambar yang dapat ditunjukkan kepada publik.