Pengusaha Rusia Akui Ikut Campur Pemilu AS

Moskow: Pengusaha Rusia Yevgeny Prigozhin mengatakan pada bahwa dia ikut campur dalam pemilihan umum di Amerika Serikat (AS) dan akan terus melakukannya di masa depan. Ini mejadi pengakuan pertama dari seorang tokoh yang telah secara resmi terlibat oleh Washington dalam upaya untuk mempengaruhi politik Amerika.Dalam komentar yang diposting oleh layanan pers dari perusahaan katering Concord-nya di VKontakte yang setara dengan Facebook Rusia, Prigozhin mengatakan: "Kami telah ikut campur (dalam pemilihan AS ), kami ikut campur dan kami akan terus ikut campur. Dengan hati-hati, akurat, melalui pembedahan dan dengan cara kami sendiri cara, seperti yang kita tahu bagaimana melakukannya."Pernyataan itu diposting pada malam pemilihan paruh waktu AS sebagai tanggapan atas permintaan komentar dari situs berita Rusia."Selama operasi tepat kami, kami akan mengangkat kedua ginjal dan hati sekaligus," kata Prigozhin, tanpa menjelaskan komentar samar itu, seperti dikutip AFP, Selasa 8 November 2022.Prigozhin, yang sering disebut sebagai "koki Putin" karena perusahaan kateringnya mengoperasikan kontrak Kremlin, telah secara resmi dituduh mensponsori "pertanian troll" yang berbasis di Rusia yang berusaha mempengaruhi politik AS.Pada Juli, Kementerian Luar Negeri AS menawarkan hadiah hingga USD10 juta untuk informasi tentang Prigozhin sehubungan dengan "keterlibatan dalam campur tangan pemilu AS". Dia telah terkena sanksi AS, Inggris dan Uni Eropa.Prigozhin menjaga profil publik yang rendah sampai saat ini tetapi menjadi lebih blak-blakan selama perang Ukraina, termasuk dengan mengkritik kinerja para jenderal Rusia.Pada September ia mengaku mendirikan kelompok tentara bayaran Wagner Group yang bersekutu dengan Kremlin, yang aktif di Suriah, Afrika dan Ukraina. Jumat lalu membuka pusat teknologi pertahanan di St Petersburg, langkah lebih lanjut oleh Prigozhin untuk menyoroti kredensial militernya.