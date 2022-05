Ketemu Pemimpin ASEAN, Biden Siap Bagi-bagi Duit USD150 Juta

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Washington: Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden akan membuka pertemuan para pemimpin Asia Tenggara dengan janji menghabiskan USD150 juta dolar untuk infrastruktur, keamanan, kesiapsiagaan pandemi. Termasuk upaya lain yang bertujuan melawan pengaruh saingannya, Tiongkok.Pada Kamis 12 Mei 2022 waktu AS atau Jumat 13 Mei 2022 waktu Indonesia, Biden memulai pertemuan puncak dua hari dengan 10 negara Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) di Washington. Pertemuan diawali dengan makan malam untuk para pemimpin di Gedung Putih sebelum pembicaraan di Kementerian Luar Negeri pada Jumat.Pemerintahan Biden berharap upaya itu akan menunjukkan kepada negara-negara bahwa Washington tetap fokus pada Indo-Pasifik dan tantangan jangka panjang Tiongkok. Negeri Tirai Bambu dipandang AS sebagai pesaing utama negara itu, terlepas dari perang di Ukraina.Pada November saja, Tiongkok menjanjikan USD1,5 miliar dalam bantuan pembangunan ke negara-negara ASEAN selama tiga tahun untuk memerangi covid-19 dan mendorong pemulihan ekonomi."Kami perlu meningkatkan permainan kami di Asia Tenggara," kata seorang pejabat senior pemerintah AS kepada wartawan, seperti dikutip Channel News Asia, Jumat 13 Mei 2022."Kami tidak meminta negara-negara untuk membuat pilihan antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Namun, kami ingin menjelaskan bahwa Amerika Serikat mencari hubungan yang lebih kuat,” tegasnya.Komitmen keuangan baru tersebut mencakup investasi senilai USD40 juta dalam infrastruktur yang dimaksudkan untuk membantu dekarbonisasi pasokan listrik kawasan dan USD60 juta dalam keamanan maritim serta sekitar USD15 juta dalam pendanaan kesehatan untuk membantu deteksi dini covid-19 dan pandemi pernapasan lainnya.Pendanaan tambahan akan membantu negara-negara mengembangkan ekonomi digital dan undang-undang kecerdasan buatan.Penjaga Pantai AS juga akan mengerahkan sebuah kapal ke kawasan itu untuk membantu armada lokal melawan apa yang digambarkan Washington dan negara-negara di kawasan itu sebagai penangkapan ikan ilegal Tiongkok.Namun, komitmen itu tidak ada artinya dibandingkan dengan hubungan dan pengaruh mendalam Tiongkok di kawasan Asia Tenggara.Biden sedang mengerjakan lebih banyak inisiatif yang melibatkan kawasan, termasuk proyek investasi infrastruktur yang disebut Build Back Better World dan Kerangka Ekonomi Indo-Pasifik (IPEF). Namun keduanya belum final dan diperkirakan tidak akan tampil menonjol dalam pengumuman pada pertemuan ini. KTT AS-ASEAN tersebut menandai pertama kalinya para pemimpin ASEAN berkumpul sebagai sebuah kelompok di Gedung Putih dan pertemuan pertama mereka yang diselenggarakan oleh seorang presiden AS sejak 2016.Hingga delapan pemimpin ASEAN diharapkan. Pemimpin Myanmar tidak disertakan karena kudeta tahun lalu dan Filipina berada dalam transisi setelah pemilihan, meskipun Biden berbicara dengan presiden terpilih negara itu, Ferdinand Marcos Jr, pada hari Rabu.Negara-negara ASEAN juga berbagi kekhawatiran tentang Tiongkok dan secara luas ingin meningkatkan hubungan dengan WashingtonKlaim Tiongkok atas sebagian besar Laut China Selatan telah membuatnya menentang anggota ASEAN seperti Vietnam dan Filipina, sementara Brunei dan Malaysia juga mengklaim bagian-bagiannya.Tetapi negara-negara di kawasan itu juga telah frustrasi oleh keterlambatan AS dalam merinci rencana keterlibatan ekonomi sejak mantan Presiden Donald Trump keluar dari pakta perdagangan regional pada 2017.IPEF akan diluncurkan dalam perjalanan Biden ke Jepang dan Korea Selatan minggu depan. Namun para analis dan diplomat mengatakan hanya dua dari 10 negara ASEAN -,Singapura dan Filipina,- diharapkan menjadi salah satu kelompok negara pertama yang mendaftar untuk negosiasi di bawah IPEF. IPEF saat ini tidak menawarkan akses pasar yang diperluas yang diinginkan negara-negara Asia, mengingat perhatian Biden terhadap pekerjaan Amerika.Analis mengatakan bahwa meskipun negara-negara ASEAN memiliki kekhawatiran yang sama dengan AS tentang Tiongkok, mereka tetap berhati-hati untuk lebih berpihak pada Washington, mengingat hubungan ekonomi mereka yang dominan dengan Beijing dan insentif ekonomi AS yang terbatas.Seorang penasihat Perdana Menteri Kamboja Hun Sen, yang menjabat sejak 1985 tetapi melakukan kunjungan pertamanya ke Gedung Putih mengatakan, Biden harus menghabiskan lebih banyak waktu dengan para pemimpin jika dia serius untuk meningkatkan hubungan dengan kawasan itu.Penasihatnya, Kao Kim Hourn, mengatakan Kamboja, yang memiliki hubungan ekonomi dekat dengan Tiongkok, tidak akan "memilih pihak" antara Washington dan Beijing meskipun investasi AS di negaranya sedang berkembang.