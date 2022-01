PM Inggris Akan Hubungi Putin untuk Cegah Invasi Rusia ke Ukraina

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

London: Perdana Menteri Inggris Boris Johnson berencana menghubungi Presiden Vladimir Putin via telepon dalam upaya menghentikan potensi terjadinya invasi Rusia ke Ukraina. Tidak hanya itu, PM Johnson juga menjadwalkan kunjungan langsung ke Ukraina.Seorang juru bicara dari pemerintahan PM Johnson mengatakan kepada The Independent bahwa perdana menteri akan mengunjungi kawasan dalam beberapa hari ke depan, seiring semakin meningkatnya ketegangan isu Rusia-Ukraina "Beliau bertekad mempercepat upaya diplomatik dan meningkatkan pencegahan (invasi) demi menghindari pertumpahan darah di Eropa," kata jubir tersebut, dilansir dari The Hill, Jumat, 28 Januari 2022."Saat nanti berbicara dengan Putin, PM Johnson akan menekankan pentingnya bagi Rusia untuk mundur dan melakukan langkah diplomatik," sambungnya.Rusia telah menumpuk jumlah personel militernya hingga melampaui 100 ribu di sekitar perbatasan Ukraina. Moskow membantah akan melakukan invasi, namun meminta jaminan keamanan dari Amerika Serikat (AS) dan negara-negara Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO).Salah satu yang diminta Rusia adalah jaminan bahwa Ukraina tidak akan pernah menjadi anggota NATO. Permintaan tersebut ditolak AS dan NATO, dengan mengatakan bahwa Ukraina berhak menentukan sendiri opsi pertahanan mereka.Di Washington, Presiden AS Joe Biden mengindikasikan pengerahan sekelompok kecil tentara ke Eropa timur di tengah meningkatnya ancaman invasi Rusia ke Ukraina. Saat ini, militer AS telah menyiagakan 8.500 prajurit yang dapat dikerahkan sewaktu-waktu.Menurut laporan The Independent, pemerintah Inggris akan mempertimbangkan beragam opsi untuk mencegah invasi Rusia, termasuk penjatuhan sanksi dan memperkuat pertahanan NATO.Selama ini PM Johnson menekankan bahwa invasi Rusia ke Ukraina akan menjadi "sebuah bencana di dunia" dan "menyakitkan" bagi semua pihak. Ia meyakini invasi tersebut dapat dihentikan. "Saya rasa masih bisa dicegah," sebut PM Johnson kepada BBC pada Senin lalu.Baca: Pentagon: Rusia Kini Memiliki Kapabilitas Penuh untuk Menginvasi Ukraina