Biden Sebut Putin sebagai ‘Penjahat Perang'

Washington: Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden melabeli Vladimir Putin sebagai ‘penjahat perang’ pada Rabu 16 Maret 2022. Ucapan itu dilontarkannya setelah menonton tayangan TV yang mengerikan tentang invasi ke Ukraina , yang memicu reaksi marah langsung dari Rusia Ini adalah pertama kalinya Biden menggunakan frasa untuk menggambarkan Putin, dan Presiden AS kemudian memperdalam serangannya.“Putin menimbulkan kehancuran dan kengerian yang mengerikan di Ukraina, mengebom gedung apartemen dan bangsal bersalin,” tegas Biden melalui Twitter, seperti dikutip AFP, Kamis 17 Maret 2022.Mengacu pada laporan bahwa pasukan Rusia menyandera dokter dan pasien di rumah sakit Mariupol, Biden mengatakan bahwa "ini adalah kekejaman. Ini adalah kemarahan dunia".Sekretaris Pers Gedung Putih Jen Psaki mengatakan Biden "berbicara dari hatinya" setelah melihat gambar di televisi tentang "tindakan biadab oleh seorang diktator brutal".Juru Bicara Putin Dmitry Peskov mengatakan kepada kantor berita Rusia bahwa serangan retorika Biden "tidak dapat diterima dan tidak dapat dimaafkan dari pihak kepala negara, yang bomnya telah menewaskan ratusan ribu orang di seluruh dunia."Putin memerintahkan invasi besar-besaran ke Ukraina tiga minggu lalu, dengan mengatakan Rusia ingin memaksa perlucutan senjata militer Ukraina dan menggulingkan pemerintah pro-Barat.Dengan kemajuan Rusia yang sebagian besar terhenti oleh pasukan Ukraina, Moskow semakin beralih ke pengeboman warga sipil, mendorong tiga juta warga Ukraina menjadi pengungsi.Psaki mengatakan Kementerian Luar Negeri AS sudah memiliki "proses hukum yang sedang berlangsung" untuk memeriksa tindakan Rusia.Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky membuat pidato video yang berapi-api di hadapan anggota Parlemen AS pada Rabu pagi, didukung oleh montase rekaman TV yang mengerikan tentang warga sipil Ukraina di bawah serangan Rusia Tahun lalu, Rusia secara singkat memanggil duta besar AS setelah Biden menyamakan Putin dengan "pembunuh".Atas permintaan Zelensky, Washington akan membantu Ukraina memperoleh tambahan sistem rudal anti-pesawat jarak jauh karena Barat mendukung pemerintahannya, yang masih mengharapkan solusi diplomatik.Zelensky mengatakan, negosiasi dengan Rusia menjadi "lebih realistis" dan Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov mengatakan proposal yang sedang dibahas "mendekati kesepakatan".Kedutaan Besar AS di Kiev mengatakan pasukan Rusia telah menembak mati 10 orang yang mengantre untuk mendapatkan roti di Chernihiv, timur laut Kyiv. Rusia membantah serangan itu dan mengatakan insiden itu bohong.Rekaman dari penyiar negara Ukraina menunjukkan mayat-mayat tergeletak di jalan. Kantor kejaksaan umum Ukraina mengatakan telah membuka penyelidikan.Layanan darurat mengatakan petugas penyelamat telah menemukan mayat lima orang, termasuk tiga anak-anak, selama pencarian di gedung-gedung perumahan yang terkena serangan bom di Chernihiv.Di pelabuhan selatan Mariupol yang terkepung, dewan kota mengatakan pasukan Rusia mengebom sebuah teater tempat warga sipil berlindung. Jumlah korban tidak diketahui.Kementerian Pertahanan Rusia membantah telah melakukan serangan udara terhadap teater tersebut.Maxar Technologies, sebuah perusahaan swasta AS, mendistribusikan citra satelit yang katanya dikumpulkan pada 14 Maret dan menunjukkan kata "anak-anak" dalam tulisan besar Rusia yang dilukis di tanah di luar Teater Drama Mariupol beratap merah.Gubernur wilayah Zaporizhzhia mengatakan, pasukan Rusia telah menembakkan artileri ke konvoi pengungsi dari Mariupol, melukai lima orang pada Rabu. Militer Ukraina mengatakan anak-anak termasuk di antara korban.Tiga orang tewas dan lima terluka setelah penembakan yang menyebabkan kebakaran di sebuah pasar di Kharkiv timur, kota kedua Ukraina, kata layanan darurat.Wakil Perdana Menteri Iryna Vereshchuk mengatakan 400 staf dan pasien disandera di sebuah rumah sakit yang ditangkap pasukan Rusia di Mariupol pada Selasa. Moskow membantah menargetkan warga sipil.Wali Kota Kiev Vitali Klitschko mengatakan, serangan Rusia menyebabkan kebakaran dan merusak rumah-rumah pribadi dan saluran gas di sana pada Rabu malam setelah rentetan serangan dini hari.Pasukan Rusia telah berhenti di gerbang ibu kota setelah mengalami kerugian besar dalam perang yang menurut para pejabat Barat, Moskow diperkirakan akan menang dalam beberapa hari. Dan ketika pertempuran informasi berlangsung bersamaan dengan pertempuran, Facebook pada Rabu menghapus posting resmi Rusia yang secara salah mengklaim bahwa laporan Rusia mengebom sebuah rumah sakit anak-anak di Ukraina adalah tipuan.Rusia telah mengubah pendiriannya atas pemboman yang menyebabkan kemarahan di seluruh dunia dengan campuran pernyataan yang menyimpang antara penyangkalan agresif dan seruan untuk menetapkan fakta yang jelas.Dalam pidatonya kepada Kongres AS melalui tautan video, Zelensky meminta sanksi yang lebih keras terhadap Rusia dan lebih banyak senjata untuk membantu negaranya. Dia mengulangi permintaan untuk zona larangan terbang di atas Ukraina, sesuatu yang dikhawatirkan Barat akan memperburuk konflik.“Dalam masa tergelap bagi negara kami, untuk seluruh Eropa, saya meminta Anda untuk berbuat lebih banyak,” pungkas Zelensky, yang menunjukkan video klip anak-anak yang tewas dan terluka serta gedung-gedung yang diledakkan.