PM Inggris Tekankan Serangan Udara Terhadap Houthi Wajar dan Tepat

Advertisement

(FJR)

London: Serangan udara yang dilancarkan oleh Amerika Serikat (AS) dan Inggris di Yaman pada Jumat, 12 Januari 2024. Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak menyatakan, serangan itu diperlukan dan proporsional terhadap serangan terbaru Houthi di Laut Merah.“Meskipun masyarakat internasional telah berulang kali memperingatkan, Houthi terus melakukan serangan di Laut Merah,” kata Sunak dalam sebuah pernyataan, dikutip dari Malay Mail pada Jumat, 12 Januari 2024.Perdana Menteri Inggris menyatakan serangan tersebut bertujuan menurunkan kemampuan militer Houthi dan melindungi pelayaran global.“Oleh karena itu kami telah mengambil tindakan yang terbatas, perlu dan proporsional dalam membela diri, bersama Amerika Serikat,” ucap Sunak.Presiden AS Joe Biden juga telah memberikan komentarnya tentang serangan terhadap Houthi, yang mengendalikan wilayah luas di Yaman.Kelompok Houthi meningkatkan serangan terhadap pelayaran di Laut Merah. Jalur tersebut jalur perairan vital yang melibatkan 12 persen perdagangan dunia.Saluran televisi Houthi, Al-Massirah melaporkan bahwa serangan udara menyasar ibu kota Sanaa, serta kota Hodeida dan Saada.Pasukan AS dan Inggris berhasil menembak jatuh 18 drone dan tiga rudal yang ditembakkan oleh pemberontak Houthi di Laut Merah, dianggap sebagai serangan "kompleks yang dirancang oleh Iran".Menteri Pertahanan Inggris, Grant Shapps, mengonfirmasi melalui Twitter. Empat jet tempur Typhoon Angkatan Udara Kerajaan Inggris ikut serta dalam serangan terhadap sasaran Houthi bersama pasukan AS.Tindakan Houthi didorong perang yang terjadi di Jalur Gaza antara Israel dan Hamas. Houthi bersumpah tidak akan berhenti menyerang sampai genosida terhadap warga Palestina dihentikan.Sementara PM Sunak menyatakan serangan Houthi memiliki dampak pada kenaikan harga komoditas. PM Sunak menegaskan bahwa Inggris akan terus membela kebebasan navigasi dan arus perdagangan bebas.