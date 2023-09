Berhasil Dibebaskan dari Iran, 5 Warga AS 'Ditukar' Uang Rp92,3 Triliun

Advertisement

Skema Pertukaran Tahanan

Tahun-Tahun Penuh Penderitaan

(WIL)

Washington: Sebanyak lima orang yang dipenjara bertahun-tahun di Iran akhirnya dipulangkan ke Amerika Serikat (AS). Mereka dalam perjalanan menuju Negeri Paman Sam.Pertukaran kontroversial ini berakhir dengan mediasi Qatar, ketika dana Iran sebesar USD6 miliar (setara Rp92,3 triliun) yang disimpan di Korea Selatan mencapai bank-bank di Doha.Hal ini memicu kepergian empat pria dan satu perempuan di Teheran, yang juga warga negara Iran, dalam penerbangan sewaan ke ibu kota Qatar.Mereka ditemui oleh para pejabat senior AS dan sekarang sedang dalam perjalanan ke Washington.Warga Amerika tersebut termasuk pengusaha Siamak Namazi, 51 tahun, yang telah menghabiskan hampir delapan tahun di penjara Evin yang terkenal di Teheran, serta pengusaha Emad Shargi, 59, dan aktivis lingkungan Morad Tahbaz, 67, yang juga memiliki kewarganegaraan Inggris.AS mengatakan warganya dipenjara atas tuduhan tidak berdasar karena pengaruh politik.Ketika ada indikasi pertama bahwa kesepakatan telah tercapai, mereka dipindahkan pada pertengahan Agustus dari Evin ke rumah persembunyian di Teheran.Lima warga Iran yang dipenjara di penjara AS, terutama karena tuduhan melanggar sanksi AS, juga diberikan grasi sebagai bagian dari pertukaran ini. Tidak semuanya diperkirakan akan kembali ke Iran.Mereka yang disebutkan oleh Iran adalah Reza Sarhangpour, Kambiz Attar Kashani, Kaveh Lotfolah Afrasiabi, Mehrdad Moein Ansari dan Amin Hasanzadeh.“Hari ini, lima orang Amerika tak berdosa yang dipenjarakan di Iran akhirnya pulang,” kata Presiden AS Joe Biden setelah pesawat mereka mendarat di Doha, dilansir dari BBC, Selasa, 19 September 2023.Dia mengatakan kelima orang tersebut telah mengalami “tahun-tahun penuh penderitaan, ketidakpastian, dan penderitaan.”Biden juga mengumumkan sanksi baru AS yang menargetkan mantan presiden Iran Mahmoud Ahmadinejad dan Kementerian Intelijen Iran atas keterlibatan mereka dalam penahanan yang salah.Siamak Namazi mengatakan dalam sebuah pernyataan, “Saya tidak akan bebas hari ini, jika bukan karena kalian semua yang tidak membiarkan dunia melupakan saya."Dari lubuk hatiku, terima kasih. Terima kasih telah menjadi suaraku ketika aku tidak dapat berbicara sendiri dan memastikan aku didengar ketika aku mengumpulkan kekuatan untuk berteriak dari balik tembok Penjara Evin yang tidak bisa ditembus."Dia juga memuji Presiden Biden karena membuat “beberapa keputusan yang sangat sulit untuk menyelamatkan kita” dan “pada akhirnya menempatkan kehidupan warga Amerika di atas politik”.Kesepakatan itu dicapai setelah berbulan-bulan pembicaraan tidak langsung yang dimediasi oleh Qatar, yang dimulai pada Februari tahun lalu.Sebuah sumber menyebutkan, setidaknya ada sembilan putaran diskusi di Doha. Pejabat senior Qatar juga melakukan perjalanan antara Teheran dan Washington.Baca juga: Biden Akui 5 Warga AS Dibebaskan dari Iran