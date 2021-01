Dimakzulkan DPR Lagi, Trump Minta Pendukungnya Tenang

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump angkat bicara sesaat setelah pemakzulan dirinya yang kedua kali disahkan oleh DPR. Dalam sebuah pesan video, Trump meminta semuanya tenang.Di tengah ancaman kerusuhan jelang pelantikan Joe Biden sebagai presiden terpilih AS, Trump meminta semua pendukungnya tenang. Ia bahkan menegaskan jika perusuh di Gedung Capitol AS pekan lalu bukan pendukung sejatinya.Dalam video tersebut, ia sama sekali tidak mengomentari atau membahas pemakzulan dirinya."Kekerasan massa bertentangan dengan semua hal yang saya yakini, dan semua hal yang sudah kita perjuangkan," ucap Trump, dilansir dari AFP, Kamis, 14 Januari 2021."Tidak ada pendukung sejati saya yang mendukung kekerasan politik. Tidak ada pendukung sejati saya yang bisa meremehkan penegakan hukum atau bendera Amerika kita," tegasnya.Ia mengatakan, pendukung sejatinya tidak bisa mengancam atau melecehkan sesama warga AS. Trump menyinggung penyerang Gedung Capitol sama saja menyerang AS "Kita tidak bisa mentoleransinya," ujar Trump.Video Trump ini dirilis beberapa jam usai mayoritas anggota DPR AS sepakat memakzulkannya dengan hasil 232 mendukung dan 197 menolak. Di antara yang mendukung pemakzulan Trump, ada sekitar 10 anggota dari Partai Republik.(FJR)