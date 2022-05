Peringatan Hari Nakba, Ratusan Orang Kecam Pembunuhan Jurnalis Palestina

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

New York: Ratusan orang di New York, Amerika Serikat (AS), memperingati Hari Nakba dengan menggelar aksi demonstrasi damai sepanjang hari Minggu, 15 Mei 2022. Dalam peringatan tahun ini, para peserta aksi mengecam keras pembunuhan yang dilakukan pasukan Israel terhadap jurnalis Palestina, Shireen Abu Akleh Hari Nakba diperingati setiap tanggal 15 Mei sejak milisi Zionis menginvasi Palestina di tahun 1948. Kala itu, milisi Zionis mengusir sekitar 700 ribu warga Palestina dari rumah mereka dalam sebuah kampanye yang meliputi pembunuhan, pemerkosaan, dan intimidasi.Dalam peringatan terbaru di New York, sebagian peserta terdengar meneriakkan "Bebaskan Palestina" dan "Israel, kalian tidak dapat bersembunyi karena sudah melakukan genosida."Ada juga sebagian lainnya yang meneriakkan "keadilan bagi Shireen," merujuk pada jurnalis perempuan Palestina yang dibunuh saat sedang meliput operasi penyerbuan militer Israel di kamp pengungsian Jenin di Tepi Barat.Saat kejadian, Shireen yang merupakan jurnalis Al Jazeera sedang menemani sekelompok jurnalis lokal di Jenin. Namun tiba-tiba ia terkena tembakan yang berasal dari pasukan Israel.Bellingcat, sebuah konsorsium peneliti asal Belanda, telah merilis analisis bukti video dan audio mengenai kematian Shireen. Material investigasi berasal dari sumber Palestina dan juga militer Israel.Menurut investigasi Bellingcat, meski pejuang Palestina dan militer Israel berada di lokasi pada saat kejadian, bukti-bukti yang ada mendukung keterangan saksi bahwa Shireen tewas terkena tembakan pasukan Israel."Berdasarkan kajian kami, pasukan Israel berada di posisi terdekat dan memiliki jarak pandang paling jelas ke arah Shireen.Baca: Israel Perintahkan Penyelidikan Serangan di Pemakaman Shireen Abu Akleh Mengomentari pembunuhan Shireen, seorang peserta aksi peringatan Hari Nakba di New York berkata bahwa bagi pasukan Israel, "membunuh warga Palestina sama seperti menembak seekor burung.""Sungguh sangat disayangkan, dan negara ini tidak bisa berbuat apa-apa," sambungnya, merujuk pada dukungan kuat AS terhadap Israel."Saya adalah seorang Yahudi, dan saya merasa perlu mengkritik pemerintah Israel dan mendukung masyarakat Palestina yang tertindas," ucap seorang peserta aksi lainnya.