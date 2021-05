AS akan Kirim 20 Juta Vaksin Covid-19 ke Luar Negeri

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Vaksin Slank untuk Indonesia

Washington: Amerika Serikat akan mengirim setidaknya 20 juta dosis vaksin Covid-19 ke luar negeri pada akhir Juni. Ini menandai kali pertamanya AS membagikan vaksin yang diotorisasi untuk penggunaan domestik.Presiden AS Joe Biden mengatakan, 20 juta dosis ini terdiri dari vaksin Pfizer-BioNTech, Moderna dan Johnson & Johnson. Pengiriman ini berbeda dari 60 juta dosis vaksin AstraZeneca yang akan diberikan ke beberapa negara.Berbeda dengan yang tiga vaksin lainnya, produk AstraZeneca belum mendapatkan izin penggunaan di AS."Sama seperti dalam Perang Dunia II, Amerika adalah gudang demokrasi. Dalam pertempuran melawan pandemi Covid-19, negara kita akan menjadi gudang vaksin," tutur Biden, dilansir dari AFP, Selasa, 18 Mei 2021.Biden berada di bawah tekanan untuk membagikan vaksin Covid-19 untuk membantu mengatasi krisis Covid-19 di beberapa negara, mulai dari India hingga Brasil. Menurut Biden, sejauh ini belum ada negara lain selain AS yang akan mengirim lebih banyak vaksin Covid-19 ke luar negeri.Negeri Paman Sam diketahui telah mengirim beberapa juta dosis vaksin AstraZeneca ke Kanada dan Meksiko."Kami ingin memperlihatkan kepada dunia mengenai nilai-nilai negara kami melalui inovasi, kecerdikan, dan kesopanan fundamental rakyat Amerika," ucap Biden.Gedung Putih belum memberikan rincian tentang negara mana saja yang akan menerima pengiriman 20 juta dosis vaksin Covid-19. Biden hanya mengatakan bahwa Jeff Zients, yang memimpin upaya vaksinasi AS, akan dipercaya untuk memperluas kinerjanya ke kancah global.Sementara itu, menurut data federal, AS telah mendistribusikan lebih dari 340 juta dosis vaksin ke seantero negeri, dengan 272 juta di antaranya sudah disuntikkan kepada warganya.Baca: 100 Juta Orang Dewasa di AS Sudah Ikuti Vaksinasi Covid-19 Dalam upaya mendukung vaksinasi di Tanah Air, Media Group bersama Slank menggelorakan kampanye sosial bertajuk "Vaksin untuk Indonesia". Kampanye ini adalah upaya untuk bersama-sama bangkit dari pandemi dan memupuk optimisme menuju normal baru dengan terus menjaga kesehatan fisik dan mental. Vaksin dalam tajuk ini bukan saja berarti "obat" atau "anti-virus", tetapi juga upaya untuk menguatkan kembali mental dan spirit kita di tengah kesulitan akibat pandemi."Slank dan Media Group bikin gerakan yang bertema 'Vaksin untuk Indonesia'. Berharap lewat musik dan dialog, acara ini bisa menyemangati dampak pandemi yang mengenai kehidupan kita, supaya tetap semangat. Kita hibur supaya senang, supaya imun kita naik juga. Mengajak masyarakat untuk jangan takut untuk divaksin. Ini salah satu solusi untuk lepas dari pandemi," terang drummer Slank, Bimo Setiawan Almachzumi alias Bimbim.Program "Vaksin untuk Indonesia" tayang di Metro TV setiap hari Jumat, pukul 20:05 WIB. Dalam tayangan ini, Slank bukan saja menyuguhkan musik semata, tetapi juga menampilkan perjalanan ke sejumlah tempat dan berinteraksi dengan masyarakat dari berbagai latar belakang sosial.(WIL)