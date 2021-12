Perpisahan Angela Merkel Diiringi Upacara Militer Diwarnai Musik Punk Rock

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Berlin: Mantan Kanselir Jerman Angela Merkel mengucapkan selamat tinggal setelah 16 tahun masa jabatannya, disertai upacara militer dan meminta sesama warga Jerman untuk melawan kebencian. Upacara tersebut diramaikan dengan himne dan penghormatan ala punk rock.Dilansir dari Sky News, Jumat, 3 Desember 2021, berakhirnya masa kepemimpinan pejabat berusia 67 tahun tersebut dihormati dengan pertunjukan musik militer tradisional, yang menampilkan campuran lagu-lagu yang eklektik.“Demokrasi kita juga hidup dari fakta bahwa di mana pun kebencian dan kekerasan dipandang sebagai cara yang sah untuk mengejar kepentingan seseorang, toleransi kita sebagai demokrat harus menemukan batasnya.”Bagian pertama adalah You Forgot The Color Film yang dirilis pada 1974 oleh penyanyi punk kelahiran Jerman Timur, Nina Hagen. Penyanyi tersebut menceritakan keluhan seorang perempuan muda, pacarnya gagal mengambil gambar berwarna dari liburan pantai mereka.Hagen, seperti Merkel, dibesarkan di Jerman Timur. Namun, ia beremigrasi ke Barat pada 1976, setelah bentrok dengan otoritas negara komunis itu.Merkel menjelaskan, lantunan tersebut adalah “sorotan masa muda saya, yang diketahui telah terjadi di GDR”. Hampir semua elit politik negara diundang ke acara tersebut, kecuali Alternatif sayap kanan Jerman yang diadakan di tempat yang lebih umum karena pembatasan covid-19Pilihan lagu kedua adalah It Shall Rain Red Roses For Me dari penyanyi Jerman, Hildegard Knef. Setelah itu, ia diberi buket bunga.Bagian terakhir adalah himne Kristen abad ke-18, Holy God, We Praise Thy Name, menjadi penutup yang pas untuk putri seorang pendeta Protestan.Merkel tetap menjadi kanselir sementara sampai penggantinya, Olaf Scholz dilantik pekan depan. Merkel mengatakan, ia berharap ia dan pemerintah kiri-tengahnya yang baru “semua yang terbaik, semoga sukses dan banyak kesuksesan”.