Korban Tewas Tornado di Arkansas dan Illinois Bertambah Jadi 21 Orang

Arkansas: Sebuah badai dahsyat yang membawa angin kencang dan hujan deras melanda bagian selatan dan Midwest Amerika Serikat (AS), menewaskan setidaknya 21 orang dan membuat sejumlah lainnya cedera.Mengutip dari laman Malay Mail, Minggu, 2 April 2023, setidaknya lima orang tewas di Arkansas. Petugas tanggap darurat terus menelusuri puing-puing bangunan untuk mencari lebih banyak korban setelah tornado mengobrak-abrik negara bagian itu sepanjang Jumat kemarin.Empat kematian akibat tornado juga dilaporkan di Illinois, dan tiga lainnya di Indiana.Sementara itu, Departemen Kesehatan Tennessee mengonfirmasi tujuh kematian terkait cuaca buruk di McNairy County, di perbatasan Mississippi. Direktur Badan Manajemen Darurat Tennessee Patrick Sheehan mengatakan, jumlah korban luka dan bangunan rusak di beberapa daerah belum dapat ditentukan.Tepat di sebelah selatan perbatasan Tennessee di Madison County, Alabama, Ovie Lasater yang berusia 90 tahun tewas ketika tornado menghancurkan rumahnya, kata petugas koroner Tyler Berryhill. Kantor berita Fox News melaporkan kematian lain di Pontotoc County, Mississippi.Baca juga: Joe Biden Deklarasikan Status Darurat Tornado di Mississippi Di Illinois, tiga orang tewas di Crawford County setelah runtuhnya sebuah rumah, kata Badan Manajemen Darurat setempat. Ini merupakan kematian tambahan dari pria berusia 50 tahun yang meninggal di Belvidere, sebuah kota di Illinois utara, setelah runtuhnya atap sebuah teater dengan 260 orang di dalamnya.Dan Zaccard, seorang pejabat manajemen darurat senior di Kabupaten Boone, mengatakan pada Sabtu kemarin bahwa insiden tersebut menyebabkan 40 orang terluka.Banyak orang sedang menonton konser di Teater Apollo yang menghadirkan grup heavy metal Morbid Angel yang sedang melakukan "Tour of Terror."Layanan Cuaca Nasional (NWS) memperingatkan bahwa badai yang bergerak melintasi sepertiga bagian timur AS kemungkinan mengakibatkan pemadaman listrik dan menumbangkan pohon karena angin berembus dengan kecepatan lebih dari 100 kilometer per jam.Angin puting beliung merobohkan atap dan dinding dari banyak bangunan di Arkansas, menggulingkan kendaraan dan menumbangkan pepohonan serta kabel listrik di Little Rock dan area luas di timur dan timur laut ibu kota negara bagian.Ledakan cuaca musim semi yang ekstrem melanda sebagian besar AS pada Jumat lalu, mengancam bagian tengah negara itu dari Texas hingga Great Lakes dengan ancaman badai petir dan tornado.