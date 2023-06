Usai Pidato, Joe Biden Bikin Heboh dengan God Save the Queen

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Washington: Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden bikin heboh dengan mengakhiri pidatonya tentang pengendalian senjata dengan 'God save the Queen’. Ucapannya pun membuat heran banyak pihak.Joe Biden dikenal karena momen canggungnya saat tampil di depan umum di masa lalu. Pada Jumat 16 Juni 2023, tidak ada bedanya ketika Presiden AS membuat hadirin bingung setelah dia secara aneh mengakhiri pidatonya tentang pengendalian senjata di kampus University of Hartford di Connecticut. Di akhir pidatonya, Biden Berkata: "God save the Queen, man".Netizen, jurnalis, dan pakar masih mencoba mencari tahu mengapa Biden berkata demikian dan apa sebenarnya yang dia maksudkan.Pada Jumat malam, Wakil Sekretaris Pers Gedung Putih Olivia Dalton memberi tahu wartawan bahwa Biden "sedang berkomentar kepada seseorang di kerumunan," tetapi dia tidak mengklarifikasi lebih lanjut.Khususnya, ‘God Save the Queen’ adalah nama lagu kebangsaan Inggris di bawah Ratu Elizabeth II. Setelah kematiannya, putranya Raja Charles III naik takhta dan lagu kebangsaan dikembalikan menjadi ‘God Save the King’.Pidato Biden ditujukan pada seruannya untuk undang-undang baru untuk melarang senapan semi-otomatis gaya AR-15 dan magazin peluru berkapasitas tinggi serta untuk membuat pemilik senjata bertanggung jawab atas penyimpanan senjata mereka yang tidak aman.“Jika salah satu dari Anda pergi ke tempat parkir di sini hari ini, keluar dari mobil Anda, meninggalkan kunci di mobil Anda dan seorang anak datang -,berusia 13-14 tahun,- masuk ke mobil Anda, bawalah dengan gembira dan membunuh seseorang coba tebak? Anda bertanggung jawab,” kata Biden.“Mengapa tidak demikian jika Anda tidak mengunci senjata Anda ?,” tambahnya.Sementara itu, pengguna Twitter berspekulasi tentang ucapan Biden dengan "God save the Queen, man". Banyak pengguna menggunakan meme lucu dan membuat lelucon tentang ucapan aneh Biden.“Mungkin yang dia maksud adalah Dairy Queen. Di mana mereka punya es krim,” canda seorang pengguna.“Apakah seseorang mudah-mudahan memberitahunya bahwa dia ada di AS??? Menyedihkan!,” posting pengguna Twitter lainnya.“Joe Biden mengakhiri pidatonya di Connecticut dengan mengatakan ‘God Save the Queen’, lalu buru-buru turun dari panggung. Mungkin dia tidak ingat ratu sudah mati dan bahwa Amerika tidak lagi menjadi koloni Inggris. Ini adalah orang yang mencoba bertarung dengan Putin dan Xi Jinping,” cuit pengguna lain.“Joe Biden mengira dia ada di Inggris. Dia mengakhiri pidatonya dengan 'God Save The Queen',” tulis pengguna keempat."Joe Biden tiba-tiba berkata, 'Baiklah, Tuhan selamatkan ratu, bung'- lalu mencoba meninggalkan panggung, sama sekali tidak yakin tentang arah yang benar," tulis pengguna lain.Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun Google News Medcom.id