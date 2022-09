Peti Mati Ratu Elizabeth Tinggalkan Westminster Abbey, Menuju Peristirahatan Terakhir

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

London: Peti mati Ratu Elizabeth II dibawa dari Westminster Abbey dan akan memulai perjalanan ke Kapel St George di Windsor. Di tempat ini, Ratu Elizabeth akan dimakamkan Mengikuti peti matinya adalah Raja Charles III dan Permaisuri, kemudian Putri Anne, Duke of York dan Earl of Wessex.Pangeran William yang kini bergelar Prince of Wales dan Putri Wales mengikuti dengan anak-anak mereka George dan Charlotte, turut juga Duke dan Duchess of Sussex.Sebelum meninggalkan Westminster Abbey, Lagu kebangsaan dinyanyikan untuk Raja Charles III setelah mengheningkan cipta selama dua menit.Kereta peti mati Ratu Elizabeth. Foto: BBCProsesi pemakaman dilanjukan melakukan perjalanan dari Westminster Abbey ke Wellington Arch, di mana peti mati akan ditempatkan di mobil jenazah negara bagian untuk perjalanan ke Windsor.Rute ini dipagari oleh angkatan bersenjata dari Westminster Abbey ke puncak Constitution Hill di Commonwealth Memorial Gates.Mounties of the Royal Canadian Mounted Police memimpin prosesi yang segera diikuti oleh perwakilan dari yayasan George Cross dari Malta, mantan Royal Ulster Constabulary, dan empat perwakilan dari NHS.Berdasarkan protokol prosesi pemakaman, lonceng "Big Ben" di parlemen Inggris dan tembakan salut tembakan dengan interval satu menit.Ketika peti mati tiba di Wellington Arch, Ratu Elizabeth akan dipindahkan ke mobil jenazah kerajaan dan berangkat ke Kastil Windsor, sebelah barat London. Mobil jenazah tiba di Windsor dan menuju kastil melalui jalan Long Walk yang luas menuju kastil.Raja dan bangsawan senior bergabung dengan prosesi berjalan kaki dari Quadrangle di Kastil Windsor sebelum rombongan berhenti di Kapel St George. Kemudian layanan komitmen yang disiarkan televisi dimulai dengan para bangsawan, perdana menteri, dan mantan dan anggota keluarga ratu saat ini yang hadir.Setelah sekitar 45 menit, peti mati diturunkan ke dalam lemari besi kerajaan untuk ratapan seorang peniup tunggal.Pada akhirnya, sebuah upacara pemakaman pribadi diadakan di Kapel Memorial Raja George VI, dengan sang ratu dimakamkan di samping jenazah ayahnya Raja George VI, ibunya, juga disebut Ratu Elizabeth, dan abu adik perempuannya, Putri Margaret.Peti mati mendiang suaminya Pangeran Philip juga akan dimakamkan di sana pada waktu yang sama.