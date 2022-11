Jajaran Dubes ASEAN Berikan Kuliah Umum di Meksiko

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Mexico City: Duta Besar Indonesia sebagai Ketua ASEAN Committee in Mexico City (ACMC) membuka kegiatan kuliah umum mengenai ASEAN dengan tema "Why Should We Look at Southeast Asia" di El Colegio de Mexico (Colmex) pada Rabu, 23 November lalu. Kegiatan ini bekerja sama dengan Pusat Studi Asia dan Afrika - Colmex dan diselenggarakan secara hibrida.Selain Indonesia, para Duta Besar Perwakilan Negara ASEAN di Mexico meliputi Filipina, Malaysia, Thailand, dan Vietnam. Mereka menyampaikan perkembangan mengenai ASEAN di bidang politik keamanan, ekonomi dan sosial.Selain itu, hadir juga para pembicara yakni dosen dan mahasiswa dari Colmex serta Universitas Colima yang menyampaikan presentasi berbagai isu terkait Asia Tenggara dan konsep mengenai ASEAN dan Amerika Latin. Para pembicara menyampaikan mengenai karakteristik kedua wilayah dan kemungkinan peningkatan kerja sama.Berdasarkan keterangan di situs Kementerian Luar Negeri, Jumat, 25 November 2022, Dubes RI juga menyampaikan bahwa Indonesia menjadi Ketua ASEAN sepanjang 2023 dengan tema "ASEAN Matters: Epicentrum of Growth."Untuk itu, Indonesia akan terus menjaga kawasan ASEAN yang stabil, mendorong Masyarakat ASEAN yang lebih sejahtera, memperkuat ASEAN dalam menghadapi tantantangan ke depan, serta meningkatkan ketangguhan kawasan. Hal ini tentunya dilakukan bekerja sama dengan mitra eksternal ASEAN, termasuk Meksiko.Kegiatan ini diharapkan dapat dilaksanakan kembali secara regular untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya para mahasiswa dan akademisi, mengenai potensi ASEAN.Baca: Dubes RI Hadiri Peresmian Perpustakaan Sekolah Indonesia di Tacuba Meksiko Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun Google News Medcom.id