'Wonderful Indonesia' Meriahkan Resepsi Diplomatik HUT ke-77 RI di Hongaria

Budapest: Dalam rangka perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-77 Kemerdekaan RI , KBRI Budapest menggelar resepsi diplomatik pada 7 September 2022 di National Theater of Hungary di Kota Budapest. Acara dihadiri lebih dari 300 undangan dari kalangan diplomatik, pejabat pemerintah Hongaria, pengusaha, Friends of Indonesia dan WNI.Bertindak sebagai tamu kehormatan mewakili Pemerintah Hongaria, Deputy State Secretary for the Development of Eastern Relations, Kementerian Luar Negeri dan Perdagangan Hongaria, Adam Stifter.Dalam sambutannya, Duta Besar Republik Indonesia untuk Hongaria, Dimas Wahab, menyampaikan perkembangan yang dicapai Indonesia di berbagai bidang, seperti demokrasi, ekonomi, dan peran Indonesia di kawasan serta dunia internasional.Berdasarkan keterangan di situs Kementerian Luar Negeri pada Jumat, 9 September 2022, Dubes Dimas Wahab juga mencatat perkembangan hubungan bilateral Indonesia dan Hongaria di berbagai bidang terutama ekonomi.Ia menambahkan bahwa kedua negara sepakat membentuk dana investasi bersama, guna membiayai proyek strategis nasional di Indonesia. Proyek dan investasi penting juga ditandatangani, di antaranya pembangunan Transaksi Tol Non Tunai Nirsentuh oleh perusahaan Hongaria.Selain menikmati panganan khas Indonesia dan kopi Indonesia para tamu undangan juga disuguhi pagelaran seni dan budaya bertajuk "Wonderful Indonesia" dengan menampilkan tarian tradisional Indonesia, pertunjukan musik kolaborasi musisi Indonesia dengan Resonance Chamber Orchestra Hongaria, penyanyi ternama Indonesia Lea Simanjuntak dan Rio Febrian, serta pagelaran busana batik dan tenun koleksi pribadi Ibu Darwia Pontjo Sutowo.Kegiatan tersebut merupakan kolaborasi KBRI Budapest dan ITPC Budapest dengan Paguyuban Citra pimpinan Bapak Agum Gumelar serta Ibu Linda Amalia Sari Gumelar, dan disponsori Markija, Roatex Indonesia, Waskita Karya dan Hutama Karya.Baca: KBRI Budapest Jadi Tuan Rumah ASEAN Day ke-55 di Hongaria