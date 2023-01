Dua Remaja Tewas dalam Penembakan di Des Moines AS

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(WIL)

Des Moines: Dua remaja tewas dalam penembakan di sebuah bangunan tempat berlangsungnya program edukasi alternatif di Des Moines, Iowa, Amerika Serikat (AS) pada Senin, 23 Januari 2024.Pelaku, diidentifikasi sebagai Preston Walls asal Des Moines, didakwa dengan dua pasal pembunuhan dan satu percobaan pembunuhan terkait penembakan di lokasi program Starts Right Here.Mengutip dari laman The Globe and Mail, kedua remaja yang tewas berusia masing-masing 16 dan 18 tahun. Walls sendiri diketahui berumur 18 tahun.Pendiri program Starts Right Here, William Holmes, terluka dalam penembakan. Holmes diketahui sebagai penyanyi rap dengan nama panggung Will Keeps.Menurut keterangan Kepolisian Des Moines, Walls sedang menjalani prapradilan pembebasan bersyarat atas kasus kepemilikan senjata api. Ia melepas gelang pemantau di kakinya, dan pergi ke lokasi penembakan dengan membawa senjata api.Polisi mengatakan Walls dan kedua korban memiliki afiliasi geng kriminal berbeda.Oleh karenanya, motif penembakan ini diduga terkait dengan persaingan antar geng dalam memperebutkan pengaruh wilayah.Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id