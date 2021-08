Varian Delta Hantui Lonjakan Kasus Covid-19 di AS

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Untuk pertama kalinya kasus infeksi covid-19 di Amerika Serikat (AS) menembus 100 ribu orang dalam sehari. Pada Rabu, 4 Agustus 2021 kemarin, Negeri Paman Sam mencatat 112.279 kasus covid-19.Dengan demikian, total covid-19 di negara itu mencapai 36.176.471 kasus. Dilansir dari laman The Guardian, Kamis, 5 Agustus 2021, total pasien sembuh di AS sebanyak 29.787.316 orang.Pakar epidemiologi terkemuka AS, Anthony Fauci menuturkan, penambahan kasus covid-19 di Negeri Paman Sam bisa terus melonjak hingga 200 ribu kasus setiap harinya. Penyebaran varian Delta menjadi salah satu penyebabnya."Jika ada varian jenis lain yang lebih cepat menular dan menimbulkan gejala berat, maka kita (AS) akan kesulitan," kata Fauci.Ia menambahkan, warga yang belum divaksin dapat membuat kasus makin parah. "Mereka keliru bahwa vaksin hanya untuk mereka, padahal tidak. Ini juga soal orang lain," tegas Fauci.Pusat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular AS (CDC) mengatakan, kasus infeksi covid-19 di negara itu didominasi varian Delta, yakni mencapai 83 persen.Sebanyak 97 persen kasus infeksi covid-19 varian Delta dengan gejala berat di AS dialami mereka yang belum divaksin. Lonjakan kasus terparah berada di Florida, Texas, dan Louisiana.Presiden Joe Biden meminta gubernur dan pejabat di negara bagian wilayah selatan AS untuk mengikuti protokol dan imbauan pemerintah pusat. Ia geram karena para pejabat dari Partai Republik itu tidak mengindahkan aturan yang disampaikan pemerintah federal.(FJR)