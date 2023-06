Akhir Pencarian Kapal Selam Titan, Semua Awak Dinyatakan Tewas

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Sebuah kapal selam turis yang membawa lima orang dalam pelayaran ke bangkai kapal Titanic yang berusia seabad, ditemukan dalam potongan-potongan dari 'ledakan dahsyat' yang menewaskan semua orang di dalamnya. Penjaga Pantai Amerika Serikat (AS) mengakhiri pencarian multinasional selama lima hari untuk kapal selam laut dalam tersebut."Kendaraan selam robotik yang dikerahkan dari kapal Kanada menemukan puing-puing kapal selam Titan pada Kamis pagi di dasar laut sekitar 488 meter dari haluan Titanic, 4 kilometer di bawah permukaan, di sudut terpencil Atlantik Utara," kata Laksamana Muda Penjaga Pantai AS John Mauger kepada wartawan, dilansir dari New York Post, Jumat, 23 Juni 2023.Titan, yang dioperasikan oleh perusahaan OceanGate Expeditions yang berbasis di AS, telah hilang sejak kehilangan kontak dengan kapal pendukung permukaannya pada Minggu pagi sekitar satu jam, 45 menit setelah menyelam selama dua jam ke kapal karam paling terkenal di dunia.Lima fragmen utama Titan sepanjang 6,7 meter terlihat menjadi puing-puing, termasuk kerucut ekor kapal dan dua bagian lambung tekanan, kata pejabat Penjaga Pantai. Tidak disebutkan apakah sisa-sisa manusia terlihat."Puing-puing di sini konsisten dengan ledakan dahsyat kendaraan," imbuh Mauger.Bahkan sebelum konferensi pers Penjaga Pantai, OceanGate mengeluarkan pernyataan yang mengatakan bahwa tidak ada yang selamat di antara kelima orang di kapal Titan, termasuk pendiri dan kepala eksekutif perusahaan, Stockton Rush, yang mengemudikan Titan.Empat lainnya adalah miliarder dan penjelajah Inggris Hamish Harding (58), pengusaha kelahiran Pakistan Shahzada Dawood (48), dan putranya yang berusia 19 tahun, Suleman, keduanya warga negara Inggris, dan ahli kelautan Prancis dan ahli Titanic terkenal Paul-Henri Nargeolet (77) yang telah mengunjungi bangkai kapal itu puluhan kali."Orang-orang ini adalah penjelajah sejati yang memiliki semangat petualangan yang berbeda, dan hasrat mendalam untuk menjelajahi dan melindungi lautan dunia," kata perusahaan itu."Hati kami bersama lima jiwa ini dan setiap anggota keluarga mereka selama masa tragis ini," sambung mereka.Tim penyelamat dari beberapa negara telah menghabiskan waktu berhari-hari memindai ribuan mil persegi laut lepas dengan pesawat dan kapal untuk mencari tanda-tanda keberadaan Titan.Mauger mengatakan, masih terlalu dini untuk mengetahui kapan Titan menemui takdirnya. Operasi pencarian memiliki pelampung sonar di dalam air selama lebih dari tiga hari di daerah itu tanpa mendeteksi suara keras dan keras yang mungkin dihasilkan ketika kapal selam itu meledak.Namun posisi bidang puing relatif dekat dengan bangkai kapal dan kerangka waktu komunikasi terakhir dengan Titan tampaknya menunjukkan kegagalan terjadi menjelang akhir penurunannya pada hari Minggu.Pelampung itu menangkap beberapa suara pada hari Selasa dan Rabu yang memberikan harapan bahwa Titan masih utuh dan penumpangnya masih hidup, serta mereka mencoba berkomunikasi dengan menggedor lambung kapal.Tetapi para pejabat mengatakan, analisis suara itu tidak meyakinkan dan suara itu mungkin berasal dari sesuatu yang lain."Tampaknya tidak ada hubungan antara kebisingan dan lokasi puing-puing di dasar laut," kata Mauger.Pesawat robot di dasar laut akan terus mengumpulkan bukti.Meski demikian, tidak jelas apakah jenazah korban akan dapat ditemukan mengingat sifat kecelakaan dan kondisi ekstrim di kedalaman tersebut.Putus asa semakin terpancar ketika perkiraan pasokan udara 96 ??jam kapal selam diperkirakan akan habis jika Titan masih utuh.RMS Titanic, yang menabrak gunung es dan tenggelam dalam pelayaran perdananya pada tahun 1912, menewaskan lebih dari 1.500 orang di dalamnya, terletak sekitar 1.450 kilometer di timur Cape Cod, Massachusetts, dan 640 kilometet di selatan St. John's, Newfoundland.Ekspedisi bawah laut ke bangkai kapal, yang telah dioperasikan OceanGate sejak 2021, menelan biaya USD250.000 per orang (setara Rp3,7 miliar), menurut situs web perusahaan.Pertanyaan tentang keamanan Titan diajukan pada tahun 2018 selama simposium pakar industri kapal selam dan dalam gugatan oleh mantan kepala operasi kelautan OceanGate, yang diselesaikan akhir tahun itu.Pencarian menyeluruh mencakup lebih dari 10.000 mil persegi lautan, kira-kira seukuran negara bagian AS di Massachusetts. Pada Kamis, pengerahan dua kendaraan kendali jarak jauh laut dalam memperluas pencarian lebih jauh ke kedalaman laut, di mana tekanan besar dan kegelapan pekat memperumit misi.Nasib kapal selam turis menarik perhatian global sebagian karena mitologi seputar Titanic. Kapal penumpang Inggris yang "tidak dapat tenggelam" telah mengilhami kisah nonfiksi dan fiksi selama satu abad, termasuk film blockbuster James Cameron 1997, yang menghidupkan kembali minat terhadap cerita tersebut.