Seremoni Pelepasan Berakhir, Trump Bertolak ke Resor Florida

Maryland: Seremoni pelepasan Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah berakhir. Trump pun menaiki pesawat kepresidenan Air Force One dan bertolak menuju salah satu resor miliknya di Florida.Berlangsung di pangkalan militer Joint Base Andrews pada Rabu, 20 Januari 2021, seremoni pelepasan Trump diiring performa sebuah band militer. Saat Trump dan istrinya, Melania, naik ke Air Force One, band memainkan lagu "My Way" yang dipopulerkan penyanyi ternama Frank Sinatra.Dilansir dari laman Guardian, politikus paling senior dari Partai Republik yang hadir dalam seremoni adalah kepala staf Trump, Mark Meadows. Wakil Presiden AS Mike Pence tidak hadir dalam acara, karena dirinya dijadwalkan menghadiri pelantikan presiden terpilih Joe Biden Sejak berakhirnya peristiwa penyerbuan sekelompok massa ke Gedung Capitol pada 6 Januari, Trump menegaskan dirinya tidak akan hadir dalam pelantikan Biden. Padahal selama ini, setiap presiden AS -- baik dari Republik maupun Demokrat -- hadir dalam pelantikan penerusnya sebagai bentuk sehatnya demokrasi di AS.Ketidakhadiran Trump didasarkan pada klaim tak berdasar yang berulang kali dilontarkan bahwa pemilihan umum AS 2020 dipenuhi kecurangan.Trump sempat berjabat tangan dengan Meadows sebelum naik ke Air Force One. Ia kemudian berjalan melewati jajaran prajurit dari berbagai unit militer AS, yang semuanya memakai masker dalam meminimalisasi risiko tertular virus korona ( covid-19 ). Trump tidak memakai masker dari awal hingga akhir acara.Trump sempat menyampaikan pidato singkat dalam seremoni pelepasan dirinya. Ia menyampaikan berbagai pencapaian yang sudah berhasil diraihnya.Ia kemudian mengklaim bahwa pemerintahan AS mendatang akan sukses berkat kerja keras dirinya sejak empat tahun terakhir. Trump tidak menyinggung nama Biden dan hanya menyebutkan pemerintahan mendatang AS.Baca: Trump Klaim Pemerintahan Biden akan Sukses Berkat Dirinya (WIL)