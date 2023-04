Apa Saja yang Perlu Diketahui dengan Kebocoran Dokumen Rahasia AS

1. Dokumen apa?





2. Dokumen asli

3. Tanggapan

4. Dampak akibat kebocoran



5. Dari mana asal dokumen?

Washington: Kebocoran dokumen Amerika Serikat (AS) yang sangat rahasia telah memicu penyelidikan kriminal serta upaya multi-lembaga untuk menilai potensi dampaknya. Ini termasuk banyak yang terkait dengan konflik Ukraina-Rusia Sumber dokumen yang bocor tidak diketahui dan hingga Senin 10 April 2023 Kementerian Pertahanan masih bekerja untuk menilai keasliannya. Meskipun telah mengakui bahwa dokumen tersebut tampaknya berisi materi rahasia yang sensitif.Data tersebut telah tersedia online selama berminggu-minggu atau bahkan mungkin lebih lama, meskipun baru mendapat perhatian luas dari media awal bulan ini. Inilah yang kami ketahui sejauh ini tentang pelanggaran tersebut:Banyak yang berhubungan dengan perang di Ukraina. Satu memberikan informasi tentang status konflik pada awal Maret, termasuk korban Rusia dan Ukraina. Sementara yang lain merinci situasi di front tertentu seperti kota medan pertempuran Bakhmut.Yang lain memberikan informasi tentang pertahanan udara Ukraina, yang telah menjadi kunci untuk melawan serangan rudal dan pesawat tak berawak Rusia. Sementara dokumen lain menunjukkan rincian tentang upaya internasional untuk membangun pasukan militer Kyiv.Dokumen lain tidak terkait dengan Ukraina. Beberapa, misalnya, menunjuk pada pengawasan AS terhadap sekutunya, seperti yang dilakukan oleh para pemimpin negara bagian badan intelijen Mossad Israel yang mengadvokasi protes domestik terhadap rencana reformasi yudisial Israel yang kontroversial yang akan memberikan kontrol yang lebih besar kepada anggota parlemen atas mahkamah agung.Pentagon mengatakan, sedang bekerja untuk "menilai validitas dokumen berfoto yang beredar di situs media sosial". Tetapi dokumen mengakui bahwa "tampaknya berisi materi sensitif dan sangat rahasia".Setidaknya satu dokumen tampaknya telah dimanipulasi untuk menyatakan bahwa Ukraina telah menderita korban yang lebih tinggi daripada Rusia, ketika versi aslinya mengatakan yang sebaliknya.Tetapi para pejabat AS dilaporkan percaya bahwa banyak dari dokumen itu asli.Kementerian Kehakiman telah membuka penyelidikan kriminal atas kebocoran yang tampak. Sementara penilaian atas potensi dampaknya terhadap keamanan nasional sedang berlangsung.Pejabat AS juga telah menghubungi sekutu internasional Washington tentang masalah ini, dan komite kongres yang relevan telah diberitahu.Dampak kebocoran itu bisa signifikan, menempatkan sumber-sumber intelijen AS dalam bahaya dan juga memberi Rusia informasi berharga tentang status pasukan Ukraina.Dokumen yang berkaitan dengan sekutu Amerika juga bisa menjadi sumber rasa malu diplomatik, merinci pengawasan AS terhadap negara-negara yang memiliki hubungan dekat dengan Washington.Dokumen tersebut diposting ke berbagai platform media sosial dan situs lain, termasuk Twitter, 4Chan, dan Discord.Tetapi banyak dari mereka tidak lagi tersedia di situs tempat mereka pertama kali muncul, dan Amerika Serikat dilaporkan terus bekerja untuk menghapusnya.Outlet investigasi independen Bellingcat telah menyelidiki di mana dokumen itu pertama kali muncul, melaporkan bahwa beberapa mungkin telah online sebelum Januari 2023.Beberapa diposting di Discord -,platform obrolan populer untuk pemain video game,- di saluran untuk penggemar selebriti YouTube dan pemain game komputer Minecraft.