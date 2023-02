Kanada Cari Puing 'UFO' Seukuran Mobil yang Ditembak Jatuh Jet AS

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Ottawa: Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau mengatakan pada hari Minggu kemarin, bahwa tim penyelidik negaranya sedang mencari puing-puing dari sebuah Unidentified Flying Object (UFO) yang diyakini sebagai balon udara. Satu hari sebelumnya, objek tersebut telah ditembak jatuh pesawat jet tempur Amerika Serikat (AS) di wilayah Yukon."Tim pencari sedang berada di lapangan. Mereka berusaha menemukan dan menganalisis objek tersebut," kata PM Trudeau kepada wartawan, dikutip dari laman Channel News Asia, Senin, 13 Februari 2023.Pernyataan PM Trudeau disampaikan setelah Pemimpin Mayoritas Senat AS Chuck Schumer mengatakan kepada media ABC bahwa para pejabat Negeri Paman Sam meyakini objek tak dikenal di langit Kanada itu sebagai balon udara Schumer mengatakan bahwa benda itu berukuran jauh lebih kecil daripada balon pertama yang melayang di atas wilayah udara AS dan ditembak jatuh di Carolina Selatan Sabtu lalu. Kala itu, AS menyebut objek yang ditembak jatuh sebagai balon mata-mata Tiongkok. Beijing membantah tuduhan tersebut.Schumer mengatakan, saat ini para pejabat AS sedang berfokus untuk menganalisis sifat dan asal benda itu serta potensi ancaman yang ditimbulkan."Jika ada kepentingan atau warga Amerika yang terancam, tindakan tepat akan diambil," kata Schumer.UFO yang terbang di langit Kanada itu hanyalah salah satu dari sekian banyak benda asing yang diselidiki Kementerian Pertahanan AS. Awal Januari lalu, Pentagon merilis dokumen yang mengindikasikan kesulitan mereka ketika mengidentifikasi setengah dari ratusan UFO yang diterimanya tahun lalu.Anggota parlemen dari Partai Republik Mike Turner, yang bertugas di Komite Angkatan Bersenjata DPR AS, menilai pemerintahan Presiden Joe Biden mungkin telah memberikan kompensasi berlebih terhadap keamanan udaranya yang dianggap lemah.