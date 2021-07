CDC: 99,5 Persen Korban Meninggal Akibat Covid-19 karena Tidak Divaksin

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Vaksin Slank untuk Indonesia

Washington: Direktur Centers for Disease Control and Prevention (CDC) Amerika Serikat (AS) Dr Rochelle Walensky mengatakan bahwa berdasarkan data awal menunjukkan 99,5 persen pasien yang meninggal karena covid-19 , diketahui tidak divaksinasi. Ini khususnya vaksinasi covid-19 dalam waktu enam bulan terakhir.Kepada Gedung Putih Dr Walensky mengatakan, statistik yang menakjubkan untuk mendukung pernyataannya bahwa hampir setiap kematian terkait virus sekarang dapat dicegah.“Data awal dari kumpulan negara bagian menunjukkan hampir setiap korban virus korona terjadi karena tidak divaksinasi melawan virus tersebut. Ini berarti sejak Januari atau sebulan setelah AS pertama kali mulai memberikan suntikan vaksin covid-19,” ujar Dr Walensky, seperti dikutip dari Forbes.“ini sebagai cerminan kemanjuran vaksin telah membuat hampir semua kematian terkait virus sepenuhnya dapat dihindari,” imbuhnya.“Setiap penderitaan atau kematian akibat covid-19 tragis. Dengan vaksin yang tersedia di seluruh negeri, penderitaan dan kerugian yang kita lihat sekarang sepenuhnya dapat dihindari,” tegasnya.Direktur CDC itu menyandingkan sinyal positif kemanjuran vaksin dengan ancaman varian delta yang lebih menular. Menurutnya varian tersebut mencapi sekitar 25 persen dari kasus baru.Walensky menyatakan keprihatinan khusus tentang 1.000 kabupaten dan terutama berbasis di Selatan, Timur dan Midwest. Menurutnya di wilayah itu hanya memiliki tingkat vaksinasi mencapai 30 persen.“Komunitas-komunitas ini adalah kami yang paling rentan. CDC telah mulai melihat peningkatan tingkat penyakit di beberapa daerah karena penyebaran strain delta mutan,” imbuhnya.Analisis sebelumnya yang dipublikasi oleh Associated Press menemukan 99,2 persen dari lebih dari 18.000 kematian terkait virus korona yang dilaporkan pada Mei adalah di antara individu yang tidak divaksinasi, dengan hanya 150 kematian akibat infeksi ‘terobosan’ pada orang yang divaksinasi penuh. Namun, statistik Kamis 1 Juli dari CDC menawarkan pandangan yang lebih luas tentang hubungan antara vaksinasi dan kematian akibat covid-19.Ketika pejabat tinggi kesehatan masyarakat terus membunyikan alarm tentang ancaman varian delta, pemerintahan Joe Biden mengumumkan pada Kamis bahwa mereka akan mengerahkan tim respons cepat di seluruh AS ke titik-titik panas di mana ketegangan berkembang.Penasihat vaksin Gedung Putih Jeff Zients mengatakan, Ini akan melibatkan kombinasi bantuan di lapangan dan virtual. Dia tidak merinci dengan tepat ke mana tim ‘respons lonjakan’ ini akan dikirim, tetapi menyarankan itu mungkin 1.000 kabupaten yang disorot oleh Walensky.Dalam upaya mendukung vaksinasi di Tanah Air, Media Group bersama Slank menggelorakan kampanye sosial bertajuk "Vaksin untuk Indonesia" . Kampanye ini adalah upaya untuk bersama-sama bangkit dari pandemi dan memupuk optimisme menuju normal baru dengan terus menjaga kesehatan fisik dan mental. Vaksin dalam tajuk ini bukan saja berarti "obat" atau "anti-virus", tetapi juga upaya untuk menguatkan kembali mental dan spirit kita di tengah kesulitan akibat pandemi."Slank dan Media Group bikin gerakan yang bertema 'Vaksin untuk Indonesia'. Berharap lewat musik dan dialog, acara ini bisa menyemangati dampak pandemi yang mengenai kehidupan kita, supaya tetap semangat. Kita hibur supaya senang, supaya imun kita naik juga. Mengajak masyarakat untuk jangan takut untuk divaksin. Ini salah satu solusi untuk lepas dari pandemi," terang drummer Slank, Bimo Setiawan Almachzumi alias Bimbim.Program "Vaksin untuk Indonesia" tayang di Metro TV setiap hari Jumat, pukul 20:05 WIB. Dalam tayangan ini, Slank bukan saja menyuguhkan musik semata, tetapi juga menampilkan perjalanan ke sejumlah tempat dan berinteraksi dengan masyarakat dari berbagai latar belakang sosial.(FJR)