Lukisan Mona Lisa 'Diserang' Sup Labu di Museum Louvre Paris

Advertisement

(WIL)

Paris: Dua aktivis perubahan iklim melemparkan sup labu ke kaca pelindung di depan lukisan "Mona Lisa" di museum Louvre di Paris, Prancis pada hari Minggu kemarin.Rekaman video menunjukkan dua perempuan melemparkan sup ke arah mahakarya dari Leonardo da Vinci itu. Sejumlah pengunjung terkejut saat melihat aksi kontroversial tersebut."Mana yang lebih penting? Seni atau hak memiliki sistem pangan yang sehat dan berkelanjutan?" teriak kedua aktivis dalam Bahasa Perancis.Mereka merunduk di bawah penghalang keamanan sedekat mungkin dengan lukisan Mona Lisa , sebelum kemudian digiring pergi oleh petugas keamanan museum Louvre.Mengutip dari laman Asiaone pada Senin, 29 Januari 2024, kedua aktivis mewakili organisasi Prancis "Riposte Alimentaire" (Food Response), yang mengeluarkan pernyataan protes mengenai perlunya melindungi lingkungan dan sumber makanan global.Dalam beberapa tahun terakhir, banyak aktivis menargetkan karya seni untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya isu perubahan iklim.Pada Mei 2022, insiden serupa pernah terjadi di Louvre di mana kaca di depan lukisan "Mona Lisa" disiram krim dalam aksi protes.Upaya lain yang dilakukan aktivis adalah melemparkan sup ke arah lukisan "Bunga Matahari" karya Vincent Van Gogh di Galeri Nasional London pada Oktober 2022.Bulan berikutnya, para aktivis menempelkan diri mereka ke lukisan Goya di museum Prado di Madrid, Spanyol.Baca juga: Lukisan Mona Lisa Dilempar Kue, Pelaku Menyamar Sebagai Perempuan Tua