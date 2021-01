Kematian Akibat Covid-19 di AS Lampaui 400 Ribu

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Washington: Lebih dari 400.000 orang di Amerika Serikat (AS) yang terkena virus korona telah meninggal, menurut data yang dikumpulkan oleh The New York Times pada Selasa. Selasa 19 Januari dijadikan sebagai peringatan kematian pertama yang diketahui di negara itu akibat pandemi covid-19 Laju kematian orang Amerika makin cepat terjadi saat musim gugur dan memasuki musim dingin, meledak ke tingkat rekor pada Januari. Selama beberapa minggu bulan ini, rata-rata kematian per hari melebihi 3.300, lebih banyak dari jumlah orang yang tewas dalam serangan teroris 11 September. Pencapaian mengerikan pada Selasa terjadi sehari setelah Amerika Serikat melampaui total 24 juta kasus.“Hari paling mematikan dari pandemi sejauh ini adalah 12 Januari, ketika lebih dari 4.400 kematian dilaporkan. Tidak seperti pada hari-hari awal wabah di Amerika Serikat, yang berpusat di beberapa kota besar, sebagian besar di Timur Laut, lonjakan ini meluas,” lapor the New York Times.“Sampai Senin, Arizona, California, Carolina Selatan, New York dan Oklahoma telah melaporkan kasus per kapita paling baru selama seminggu sebelumnya. Banyak dari lonjakan terbaru telah dikaitkan dengan orang-orang yang berkumpul selama liburan, dari Thanksgiving hingga Malam Tahun Baru,” sebut laporan itu.Lamanya waktu yang dibutuhkan untuk mencatat setiap 100.000 kematian telah menurun secara dramatis sejak kematian covid-19 pertama yang diketahui di negara itu, yang terjadi di Santa Clara County, California, pada 6 Februari 2020. 100.000 kematian pertama di AS dikonfirmasi oleh 27 Mei. Kemudian dibutuhkan empat bulan bagi AS untuk mencatat 100.000 kematian lainnya. Berikutnya, sekitar tiga bulan, paling lambat, hanya lima minggu.Pakar kesehatan masyarakat tidak mengharapkan angka kematian mencapai puncaknya hingga akhir bulan. Pada akhir Februari, jumlah korban tewas mungkin mencapai 500.000, jumlah yang tampaknya tidak terpikirkan setahun lalu. Dr. Anthony S. Fauci, pakar penyakit menular terkemuka di negara itu, memperkirakan pada Maret lalu bahwa hingga 240.000 orang Amerika mungkin kehilangan nyawa mereka, angka yang sangat besar yang masih jauh dari kenyataan.Amerika Serikat mencatat jumlah kematian terkait virus lebih banyak daripada negara lain di dunia. Secara total, New York sendiri telah mencatat lebih dari 40.000 orang yang meninggal. Secara keseluruhan, lebih dari dua juta orang telah meninggal dengan virus di seluruh dunia, jumlah yang hampir pasti kurang dari jumlah tersebut.Banyak ahli mengatakan, kesalahan atas hilangnya nyawa Amerika yang sangat besar terletak pada kegagalan kepemimpinan oleh Presiden Trump, yang pemerintahannya mempolitisasi penggunaan masker dan meninggalkan negara bagian untuk menerapkan tambal sulam dari tindakan yang tidak konsisten dan tidak membuat virus terkendali.“Bukannya dia tidak kompeten,” kata Dr. Jeffrey Shaman, seorang profesor ilmu kesehatan lingkungan Universitas Columbia yang mencontohkan penyebaran virus.“Dia membuat sesuatu yang bisa dengan mudah berubah menjadi titik patriotisme, kebanggaan dan persatuan nasional - melindungi tetangga Anda, melindungi orang yang Anda cintai, melindungi komunitas Anda - menjadi masalah yang memecah belah, seperti kebiasaannya, dan itu mengorbankan nyawa orang,” tegas Shaman.“Sebagai perbandingan, Vietnam, negara dengan 97 juta orang, telah mengkonfirmasi hanya 35 kematian terkait virus,” Dr. Shaman menambahkan.Presiden terpilih Joseph R. Biden Jr , yang akan dilantik telah menyerukan strategi nasional yang agresif untuk mengalahkan virus. Termasuk meningkatkan ketersediaan vaksin covid-19, meskipun dia belum berkomitmen untuk mewajibkan masker sebagai mandat federal.“Saya berjanji bahwa kami akan menangani operasi ini. Pemerintahan kami akan memimpin dengan sains dan ilmuwan,” tegas Biden.Virus yang mengamuk di mana-mana selama berbulan-bulan, rumah sakit telah dibebani. Di daerah pedesaan, dokter terkadang tidak dapat memindahkan pasien yang sakit parah ke pusat kesehatan yang lebih besar untuk perawatan yang lebih canggih.Pada Senin, rata-rata tujuh hari kasus di seluruh Amerika Serikat adalah 200.000 per hari, meskipun sudah mulai menurun dari beberapa pekan terakhir. Rawat inap juga akhirnya mulai mendatar dan pada Minggu mencapai level terendah sejak 2 Januari. Di Midwest, yang dilanda lonjakan terburuk pada musim gugur, jumlah kasus telah turun tajam dalam beberapa pekan terakhir, tetapi kemajuan itu tampaknya melambat.Namun, varian baru dari virus tersebut, beberapa di antaranya membuatnya lebih mudah menular, dapat segera menyebar ke seluruh dunia dan mengancam untuk membuat infeksi meningkat lagi.(OGI)