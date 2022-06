Imam Inggris Dipecat Usai Protes Film Putri Nabi Muhammad

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

London: Imam Leeds Qari Asim diberhentikan sebagai penasihat Pemerintah Inggris setelah mendukung seruan agar film ‘The Lady of Heaven’ dilarang. Protes dilayangkannya setelah mendukung seruan agar film tentang putri Nabi Muhammad itu dilarang.Qari Asim dicopot dari perannya sebagai konsultan Islamofobia setelah protes terhadap film The Lady of Heaven yang ditarik dari bioskop minggu lalu. Dia diberitahu bahwa pengangkatannya sebagai wakil ketua Anti-Muslim Hatred Working Group harus diakhiri.Asim, yang diangkat menjadi MBE pada 2012, diberitahu bahwa "mendukung kampanye untuk membatasi kebebasan berekspresi" berarti dia tidak dapat melanjutkan jabatannya.Pada kritiknya, Asim mengatakan bahwa film tersebut sangat menyakiti umat Muslim . Beberapa imam senior juga menyatakan bahwa film itu menimbulkan perpecahan dalam umat Syiah dan Sunni.Ratusan demonstran turun ke gedung-gedung bioskop yang menayangkan film tersebut di seluruh negeri pekan lalu. Pada Rabu 8 Juni 2022, jaringan bioskop Cineworld membatalkan semua pemutaran film di Inggris setelah protes di luar sejumlah bioskop.Sementara dalam sebuah surat dari Department of Levelling Up, Housing & Communities, Asim diberi tahu: "Dukungan Anda baru-baru ini untuk kampanye membatasi kebebasan berekspresi -,kampanye yang dengan sendirinya mendorong ketegangan komunal,- berarti tidak pantas lagi bagi Anda untuk melanjutkan pekerjaan Anda dengan pemerintah dalam peran yang dirancang untuk mempromosikan keharmonisan masyarakat."Surat itu mengatakan tindakannya adalah "upaya yang jelas untuk membatasi ekspresi artistik" dan bahwa kampanye tersebut telah "menyebabkan protes jalanan yang telah memicu kebencian agama".Pemerintah mengatakan bahwa pada Senin 13 Juni 2022, Asim telah memposting di Facebook: "Kami telah bekerja dengan banyak umat dan Imam di seluruh negeri untuk berhubungan dengan bioskop. Beberapa Imam telah mengambil pandangan untuk memprotes dan yang lain berdialog dengan bioskop mencoba untuk menyelesaikan situasi."Pemerintah mengatakan referensinya untuk "menyelesaikan situasi" berarti membatalkan pemutaran. Asim dikatakan telah mengiklankan protes di Leeds, dengan rincian waktu dan lokasi.Surat itu melanjutkan: "Keterlibatan yang jelas dalam kampanye untuk membatasi kebebasan berekspresi ini tidak sesuai dengan peran penasihat pemerintah”."Anda pasti akan melihat laporan tentang adegan di luar tempat bioskop yang berbeda. Ini termasuk video ucapan sektarian dan kebencian anti-Syiah yang sangat mengganggu,” ujar surat dari departemen itu, seperti dikutip dari Yorkshire Evening Post, Kamis 16 Juni 2022."Seperti yang Anda ketahui, kebencian anti-Syiah adalah masalah lama dan sangat serius, yang harus ditantang di setiap kesempatan sebagai bagian dari upaya yang lebih luas untuk memerangi kebencian anti-Muslim,” ucapnya."Kami kecewa melihat Anda gagal mengutuk beberapa protes yang terlibat dalam perilaku ini,” sebut surat tersebut.Pekan lalu produser eksekutif film tersebut Malik Shlibak mengatakan dia menerima ancaman pembunuhan dari para aktivis.Film ‘The Lady of Heaven’ dibuka dengan invasi ke Irak oleh ISIS dan menampilkan pembunuhan jihadis grafis. Kemudian berlanjut untuk mendokumentasikan kehidupan Fatima, putri dari Nabi Muhammad, selama abad ketujuh.Tradisi Islam melarang penggambaran langsung tokoh agama dan sutradara film Eli King menggambarkan Fatima sebagai karakter tanpa wajah, diselimuti oleh kerudung hitam.