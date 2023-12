DK PBB Akan Coba Adopsi Resolusi Baru Gaza, Apakah Akan Diveto AS?

Advertisement

(WIL)

New York: Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) akan menggelar sidang pada Selasa ini, 19 Desember 2023, untuk mempertimbangkan seruan gencatan senjata di Jalur Gaza . Upaya sebelumnya di Dewan PBB telah diveto oleh Amerika Serikat (AS).Pemungutan suara resolusi di Dewan Keamanan PBB seharusnya berlangsung Senin kemarin, namun ditunda untuk memberikan lebih banyak waktu bagi para diplomat untuk menanggapi keberatan AS terhadap kata-kata dalam rancangannya.Mengutip dari The Guardian, AS mengatakan pihaknya tidak dapat mendukung rujukan pada penggunaan kata-kata "penghentian permusuhan," namun mungkin akan menerima jika diganti menjadi "penangguhan permusuhan."Negara-negara Arab yang merundingkan rancangan resolusi tersebut mengatakan bahwa AS terlihat berusaha menemukan kata-kata yang dapat didukung dan kemungkinan tidak akan menggunakan hak veto begitu saja seperti sebelumnya.Sebelumnya dalam pemungutan suara resolusi gencatan senjata Gaza di Dewan Keamanan PBB pada 8 Desember lalu, AS menggunakan hak vetonya. Padahal resolusi itu didukung hampir semua anggota DK PBB dan banyak negara lain.Wakil Duta Besar AS Robert Wood kala itu mengkritik Dewan Keamanan PBB karena dinilai kegagalan mengutuk pembantaian oleh kelompok pejuang Palestina Hamas pada 7 Oktober di wilayah Israel.Wood juga mengkritik Dewan Keamanan PBB karena tidak mengakui hak Israel untuk membela diri.Baca juga: Veto Resolusi DK PBB, Wadubes AS: Gencatan Senjata Tanam Benih Perang Berikutnya