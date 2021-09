AS Janjikan Tambahan 800 Ribu Vaksin Covid-19 untuk Indonesia

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

New York: Amerika Serikat (AS) kembali menambah jumlah dosis vaksin Covid-19 yang akan diberikan ke Indonesia. Sebelumnya, Indonesia telah menerima sebanyak 12.665.060 dosis vaksin Covid-19 dari Negeri Paman Sam."AS kembali menyampaikan keputusan untuk memberikan tambahan vaksin kepada Indonesia melalui Covax Facility sebesar kurang lebih 800.000 dosis," kata Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam keterangan virtual kepada awak media di sela-sela Sidang ke-76 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, Sabtu, 25 September 2021.Komitmen memberikan tambahan vaksin ini disampaikan pejabat tinggi urusan luar negeri AS, Duta Besar Victoria Nulan, kepada Menlu Retno. Selain soal vaksin, kedua tokoh juga membahas beragam hal lainnya seputar pandemi Covid-19."Jadi sekali lagi, ada komitmen baru menambah vaksin 800.000 dosis melalui Covax Facility dan dalam waktu dekat akan tiba di Indonesia," tutur Menlu Retno."Dalam pertemuan tentunya saya sampaikan apresiasi terima kasih kepada Amerika atas dukungan tersebut," sambungnya. Saat bantuan vaksin itu tiba, maka total vaksin yang diterima Indonesia dari AS akan melampaui 13 juta dosis.Selain dengan AS, Menlu Retno juga telah bertemu perwakilan dari beberapa negara sahabat yang telah mendukung skema berbagi vaksin Covid-19, yakni Belanda, Jepang, dan Prancis. Seperti sebelumnya, Menlu Retno dan perwakilan negara sahabat saling bertukar catatan mengenai situasi pandemi di wilayah masing-masing."Saya juga membahas bagaimana kedepan dunia dapat memperkuat tata kelola kesehatan global sehingga mampu mengantisipasi potensi pandemi di masa yang akan datang," pungkasnya.Sejak awal pandemi, Pemerintah AS telah berkomitmen lebih dari USD77 juta untuk mendukung bantuan tanggap covid-19 di Indonesia. AS bekerja sama dengan Indonesia untuk mempercepat deteksi dan pelacakan kasus covid-19, meningkatkan laboratorium, pengawasan penyakit, dan kapasitas respons cepat, serta memastikan lebih banyak orang tahu apa yang harus dilakukan untuk melindungi diri mereka sendiri dan satu sama lain.Sejak Maret 2020, dukungan AS telah menjangkau 165 juta orang di Indonesia atau sekitar 60 persen dari populasi negara. Amerika Serikat telah membantu sekitar 43.000 tenaga kesehatan garis depan dan memperkuat lebih dari 1.300 rumah sakit dan klinik di Indonesia.Baca: Komitmen Donasi Vaksin AS Capai 1,1 Miliar, 871.650 Dosis Tiba di Jakarta