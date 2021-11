Little Amal Curi Perhatian COP26, Jadi Suara Anak-anak Pengungsi dan Kesetaraan Gender

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Little Amal menjadi 'pembicara' dalam COP26. Metro TV

Jakarta: Little Amal, boneka setinggi 3,5 meter yang menggambarkan gadis berusia sembilan tahun, hadir menjadi tamu di COP26. Boneka ini mencuri perhatian peserta KKT dan aktivis karena menyuarakan harapan anak-anak pengungsi.“Untuk itu kami ada disini, untuk bekerja dan berjuang agar semua gadis kecil pewaris dunia tahu, bahwa mereka layak untuk meletakan dasar bagi perubahan untuk tumbuh,” ujar juru bicara kampanye Little Amal dalam COP26, dikutip dari Metro Pagi Primetime di Metro TV, Kamis, 11 November 2021.Little Amal juga menyuarakan kesetaraan gender. Little Amal menyuarakan harapan perempuan, terutama anak-anak, yang menjadi pihak paling terimbas setiap krisis muncul.Little amal merupakan proyek seni internasional yang bertajuk The Walk. Little Amal diarak sejauh 8.000 kilometer, melintas dari Suriah, Italia, Prancis, Swiss, Jerman, dan Belgia.Dalam perjalanannya, Little Amal bertemu banyak tokoh besar untuk meningkatkan kesadaran akan perjuangan jutaan anak pengungsi di seluruh duniaKKT Iklim PBB atau yang disebut COP26 merupakan konferensi terbesar yang diselenggarakan PBB. Pertemuan tingkat tinggi ini mengumpulkan hampir semua negara di dunia untuk membahas perubahan iklim.