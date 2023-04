Tiba di Florida, Trump Siap Berpidato Mengenai Dakwaan Pidananya

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Florida: Mantan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah tiba di Bandara Internasional Palm Beach di West Palm Beach, Florida, setelah mengaku tidak bersalah atas 34 tuntutan pidana di ruang sidang Manhattan, New York pada Selasa sore waktu setempat, 4 April 2023.Pesawat Boeing 757 yang dimodifikasi Trump telah mendarat di bandara Florida pada pukul 18:40. ET.Nantinya, Trump dijadwalkan menyampaikan pidato di resor mewah miliknya, Mar-a-Lago, pada Selasa malam waktu setempat.Berbicara kepada para pendukung setelah dari New York, Trump mengkritik dakwaan yang dilontarkan terhadapnya, dengan mengatakan bahwa dia telah "menjalani penyelidikan palsu."Pernyataan Trump disampaikan atas permintaan sejumlah pemimpin agama dan pendukung sang mantan presiden. Dalam kesempatan itu, ia secara singkat berbicara mengenai sikap penentangannya terhadap penyelidikan jaksa Manhattan."Seperti yang Anda ketahui, kami sedang melewati proses penyelidikan palsu. Memang seperti itu. Penyelidikan ini dilakukan oleh orang-orang kiri radikal yang saya percaya sebenarnya membenci negara kita," sebut Trump, dalam laporan kantor berita CNN."Dan kami menang – kami menjalani hari luar biasa hari ini, sebenarnya, karena ternyata (penyelidikan) itu palsu," sambungnya.Pernyataan singkat Trump juga meliputi langkah yang pernah diambilnya perihal pengangkatan hakim agung serta dukungan terhadap agama di AS selama masa kepresidenannya dulu.Trump menjadi mantan presiden pertama di AS yang menghadapi tuntutan pidana pada Selasa kemarin. Ia didakwa di ruang Pengadilan Kriminal Manhattan di New York menyusul dakwaan yang dikembalikan minggu lalu oleh dewan juri.Acara di Mar-a-Lago malam ini akan memberikan kesempatan kepada Trump, calon presiden dari Partai Republik untuk pemilu 2024, dalam menanggapi tuduhan tersebut secara lebih menyeluruh.Baca juga: Trump Kesal dan Frustrasi Usai Dakwaan