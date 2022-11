New York Akan 'Angkut Paksa' Orang Sakit Jiwa dari Jalanan ke Rumah Sakit

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

New York: Wali Kota New York City Eric Adams mengumumkan untuk "secara paksa" mengangkut orang-orang dengan gangguan kejiwaan dari jalanan ke rumah sakit. Ia menyebut langkah ini sebagai "kewajiban moral" dalam membantu para tunawisma yang hidup menderita.Berbicara dalam konferensi pers, Adams mengatakan rencana ini akan memungkinkan Kepolisian New York dan petugas tanggap darurat untuk membawa orang sakit jiwa ke rumah sakit untuk menerima perawatan medis.Saat ini diperkirakan ada 3.400 tunawisma di seantero New York City, Amerika Serikat (AS), meski angka tersebut dianggap masih jauh dari jumlah sesungguhnya.Adams dan Gubernur New York Kathy Hochul merilis rencana agar polisi dan pekerja kesehatan mental memindahkan 1.000 tunawisma dari kereta bawah tanah ke tempat penampungan. April lalu, Adams mengusulkan investasi USD171 juta dalam layanan tunawisma."Kesalahpahaman umum terus berlanjut, bahwa kami tidak dapat memberikan bantuan 'secara paksa' kecuali jika orang tersebut melakukan kekerasan, berisiko melakukan bunuh diri, atau menghadirkan risiko bahaya," kata Adams di konferensi tersebut, dalam kutipan International Business Times, Selasa, 29 November 2022."Mitos ini harus dihentikan. Ke depan, kami akan melakukan segala upaya untuk membantu mereka yang menderita penyakit mental dan yang penyakitnya membahayakan mereka," katanya.New York City akan mengadakan pelatihan bagi polisi dan petugas kesehatan untuk memastikan "perawatan penuh kasih sayang" terhadap mereka yang mengalami gangguan kejiwaan. Pasien akan dirawat di rumah sakit sampai rencana jangka panjang disepakati, ucap Adams."Ketika kami merawat mereka yang berada dalam krisis, maka itu akan menjadi misi untuk membantu mereka mencapai kesembuhan, dan untuk mempersiapkan mereka ditempatkan di tengah masyarakat yang tepat," pungkasnya.