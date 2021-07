Populer Internasional: Kekuatan Nuklir Tiongkok hingga Penikaman di Hong Kong

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Washington: Amerika Serikat (AS) mengatakan bahwa kekuatan nuklir Tiongkok yang meningkat dengan cepat sangat mengkhawatirkan. Pernyataan ini menjadi salah satu berita terpopuler di kanal internasional Medcom.id pada Sabtu, 3 Juli 2021.Dua berita lainnya adalah mengenai kejahatan kebencian di Amerika Serikat dan penikaman di Hong Kong.Berikut selengkapnya:AS khawatir peningkatan kekuatan nuklir Tiongkok dapat memicu ketegangan di masa mendatang. Washington pun meminta Beijing untuk bekerja sama dengan Washington dalam mengambil "langkah-langkah praktis untuk mengurangi risiko perlombaan senjata yang tidak stabil."Dalam laporan tahun 2020 kepada Kongres AS, Pentagon memperkirakan persediaan hulu ledak nuklir Tiongkok berada di kisarna "200." Ada berapa banyak hulu ledak nuklir yang dimiliki Tiongkok saat ini? Cek selengkapnya di sini Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Chicago menyelenggarakan webinar yang bertajuk “Hate Crimes and How to Tackle It”. Acara ini tidak hanya diikuti oleh masyarakat Indonesia yang tinggal di Chicago namun juga masyarakat Indonesia di Midwest serta beberapa kota di Amerika Serikat dan Indonesia.“Keselamatan WNI di wilayah Chicago dan sekitarnya selalu menjadi prioritas Indonesia karena Perlindungan WNI adalah salah satu pilar dari politik luar negeri Indonesia," ucap Konjen RI Chicago Meri Binsar Simorangkir.Konjen Meri juga mengajak WNI untuk terlibat aktif dalam mencegah kejahatan bermotif kebencian. Seperti apa sebenarnya situasi terkait kejahatan kebencian di AS, termasuk di Chicago? Cek selengkapnya di sini Seorang polisi Hong Kong menjadi korban penikaman oleh pelaku tunggal pada Kamis kemarin. Pelaku diketahui sebagai pria berusia 50 tahun dan melakukan aksinya pada peringatan kembalinya Hong Kong ke Tiongkok.Kepala Polisi Hong Kong Chris Tang mengatakan, polisi sedang menyelidiki percobaan pembunuhan dan bunuh diri setelah seorang pria menyerang seorang petugas polisi pukul 10:05 malam waktu setempat. Dia kemudian menikam dirinya sendiri di dada dengan pisau.Apa motif di balik penikaman ini? Cek selengkapnya di sini (WIL)