Keren, Merah Putih Berkibar di Kantor Balai Kota San Francisco

San Francisco: Pengibaran Bendera Merah Putih tidak hanya dilakukan di area Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. Bendera merah putih juga dikerek dan dikibarkan di Kantor Pemerintah Daerah Kota San Francisco Amerika Serikat (AS).Kota yang paling banyak dikunjungi wisatawan di AS tersebut turut memeriahkan perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78 tahun ini.Saat bendera merah putih dikerek dan dikibatkan, Lagu Kebangsaan Indonesia Raya pun turut dikumandangkan dan dinyanyikan di Balaikota (City Hall) San Francisco.“Atas nama Indonesia, kami menyampaikan terima kasih tak terhingga kepada Pemerintah dan masyarakat San Francisco yang turut memperingati berdirinya Republik Indonesia.” ujar Konjen RI San Francisco, Prasetyo Hadi, dalam sambutannya di sela-sela pengibaran bendera pada 16 Agustus siang waktu setempat.Dengan pengibaran bendera merah putih ini, San Francisco telah menjadi bagian dari kemeriahan rangkaian kegiatan peringatan kemerdekaan negara Indonesia di wilayah kerja KJRI San Francisco.Dalam kegiatan tersebut, Wali Kota Pemerintah San Francisco, London N. Breed, menyampaikan pesan dalam Piagam Proklamasi kepada KJRI San Francisco yang berisi ucapan selamat dari Pemerintah Kota dan masyarakat San Francisco serta mendeklarasikan 17 Agustus 2023 sebagai Hari Persahabatan dan Warisan Indonesia-Amerika di San Francisco (Indonesian-American Friendship and Heritage Day).Sejalan dengan hal itu, Maryam Muduroglu, Kepala Protokol Wali Kota San Francisco, menegaskan Indonesia sebagai mitra kerja penting AS di kawasan Asia di wilayah San Francisco semakin memperkuat hubungan dan kemitraan kedua negara khususnya di wilayah Pantai Barat bagian Utara AS, terutama di sektor ekonomi, pariwisata, digital, sosial budaya hingga kerja sama pendidikan.Peranan Konsulat Jenderal Republik Indonesia di San Francisco diapresiasi karena secara aktif telah mengambil bagian dari berbagai acara di San Francisco bay area.Sementara itu pula, Konjen Prasetyo menambahkan bahwa Indonesia semakin mendapat tempat di Kota San Francisco. Deklarasi San Francisco tersebut menunjukkan San Francisco tidak saja turut memperingati kemerdekaan Indonesia, tetapi juga sebagai simbol kedekatan hubungan bilateral kedua negara, yang sekaligus ikut mempertahankan tradisi penghormatan yang tinggi oleh Pemerintah San Francisco kepada Indonesia maupun pejabat diplomatik dan konsuler yang bertugas di Perwakilan Indonesia di San Francisco.Peringatan Kemerdekaan Indonesia kali ini dinilai membawa arti penting sebagai bagian dari modalitas menjelang 75 tahun peringatan hubungan diplomatik antara Indonesia dengan AS di wilayah kerja KJRI San Francisco di tahun depan.“Pengibaran bendera Merah Putih kali ini bahkan tidak hanya dihadiri oleh beberapa pejabat tinggi Pemerintah Kota San Francisco tetapi juga sejumlah Walikota dan tokoh penting dari San Francisco Bay Area, seperti Millbrae, San Jose, Oakland, Marin County, maupun sejumlah kepala perwakilan asing konsuler beserta korps diplomatiknya, khususnya dari negara ASEAN dan mitra penting seperti Jepang, RRC, Republik Korea serta mitra kerja KJRI San Francisco di tingkat Federal AS maupun kelompok bisnis, akademisi, budayawan dan mahasiswa TNI-AL yang tengah bersekolah di Naval Postgraduate School, Monterey, dan masyarakat senior Indonesia lainnya,” ujar Konjen Prasetyo, dalam keterangan tertulis KJRI San Francisco.“Meski merupakan tradisi yang dilakukan sejak tahun 2007, pengibaran bendera negara asing di Balaikota San Francisco tidak taken for granted. Pemerintah San Francisco menawarkan kepada beberapa perwakilan negara asing di wilayahnya untuk mengibarkan benderanya di balaikota pada hari besar nasionalnya untuk negara-negara yang dinilai memiliki kemitraan yang bersahabat dan dekat,” sebut Konsul Pensosbud KJRI, Mahmudin Nur Al-Gozaly.Bahkan, atas pendekatan yang dilakukan, Pemerintah Kota San Francisco juga memutuskan untuk melanjutkan tradisi persahabatan yang sangat erat dengan Indonesia di tahun ini, melalui penyalaan cahaya LED terang berwarna merah putih di seluruh gedung balaikota di tanggal 17 Agustus 2023 sebagai tanda penghormatan yang tinggi atas kemerdekaan Republik Indonesia.Peringatan kemerdekaan Indonesia di Balai Kota San Francisco ini menjadi bagian dari rangkaian program peringatan HUT RI ke-78 oleh KJRI San Francisco tahun ini guna semakin menyemarakkan peringatan kemerdekaan Indonesia di luar negeri dimana Upacara Bendera bersama masyarakat juga diadakan sebagai tradisi yang terus dibina dan dipertahankan.