WHO Desak Semua Negara Berbagi Data Terkait Asal-Usul Covid-19

Jenewa: Organisasi Kesehatan Dunia ( WHO ) mendesak semua negara di dunia untuk mengungkapkan apa yang mereka ketahui tentang asal-usul COVID-19, menyusul klaim oleh Amerika Serikat (AS) bahwa virus tersebut kemungkinan bocor dari laboratorium di Tiongkok.Direktur Biro Investigasi Federal AS (FBI) Christopher Wray mengatakan kepada Fox News pekan ini bahwa pihaknya telah menilai sumber pandemi Covid-19 "kemungkinan besar adalah insiden laboratorium di Wuhan, sebuah kota di Tiongkok."Jika ada negara yang memiliki informasi tentang asal-usul pandemi, informasi tersebut harus dibagikan kepada WHO dan komunitas ilmiah internasional," kata Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus."Bukan untuk menyalahkan, tetapi untuk memajukan pemahaman kita tentang bagaimana pandemi ini dimulai, sehingga kita dapat mencegah, mempersiapkan, dan menanggapi epidemi dan pandemi di masa depan," sambungnya, dikutip dari laman Al Jazeera, Sabtu, 4 Maret 2023.Tedros menegaskan bahwa WHO tidak pernah mengabaikan upaya mengidentifikasi sumber pandemi."WHO terus meminta (Tiongkok) untuk transparan dalam berbagi data dan melakukan penyelidikan yang diperlukan serta membagikan hasilnya. Untuk itu, saya telah menulis kepada, dan berbicara dengan, para pemimpin tinggi Tiongkok dalam beberapa kesempatan, baru-baru ini beberapa pekan lalu," lanjytnya.Ia juga mengatakan bahwa "semua hipotesis tentang asal-usul virus masih dipertimbangkan WHO" dan belum disimpulkan.Sebelumnya, Tiongkok geram dengan klaim FBI seputar asal-usul pandemi Covid-19, dan menyebutnya hanya sebagai kampanye kotor untuk mencoreng nama baik Beijing.Selain seputar teori laboratorium, Wray juga mengatakan kepada Fox News bahwa Tiongkok telah menggagalkan upaya mengidentifikasi asal Covid-19."Saya hanya akan membuat pengamatan bahwa pemerintah Tiongkok telah melakukan yang terbaik untuk mencoba menggagalkan dan mengaburkan pekerjaan di sini, pekerjaan yang kami lakukan, pekerjaan yang dilakukan pemerintah AS dan mitra asing dekat kami," sebut Wray.Baca juga: Waduh, FBI Sebut Pandemi Covid-19 Kemungkinan Besar dari Lab Tiongkok