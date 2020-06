Joe Biden akan Hadiri Pemakaman George Floyd

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Minneapolis: Kandidat calon presiden Amerika Serikat dari Partai Demokrat Joe Biden dijadwalkan menghadiri prosesi pemakaman George Floyd di Houston, Texas, pekan depan. Ben Crump, pengacara yang mewakili keluarga Floyd, mengumumkan kabar tersebut via Facebook."Kami mengumumkan bahwa (mantan) Wakil Presiden Biden akan hadir," kata Crump, dilansir dari Guardian, Rabu 3 Juni 2020.Crump mengatakan kepada kantor berita CBS News bahwa tim kampanye Biden telah meminta izin untuk menghadiri pemakaman. Keluarga Floyd menyambut baik permintaan tim Biden dan memberikan izin.Keluarga Floyd juga mengumumkan rencana menggelar acara memorial pekan ini, dan awal pekan depan di Minneapolis, Houston dan juga Raeford di North Carolina.Biden merupakan salah satu politikus Demokrat yang vokal menyuarakan dukungannya untuk keluarga Biden. Ia juga vokal dalam mengecam penanganan Presiden AS Donald Trump terhadap gelombang protes terkait kematian Floyd.Menurutnya, Trump merupakan bagian dari masalah rasisme akut di AS. Floyd, pria kulit hitam AS, meninggal usai lehernya ditindih seorang polisi kulit putih bernama Derek Chauvin pada Senin 25 Mei."Presiden Amerika Serikat seharusnya menjadi bagian dari solusi, bukan masalah. Presiden saat ini adalah bagian dari masalah, dan ia terus memperburuk keadaan," kata Biden.Namun, Biden menegaskan bahwa beragam masalah di AS -- termasuk rasisme -- tidak akan berakhir begitu saja dengan tumbangnya Trump."Sejarah Amerika bukanlah sebuah dongeng. Kenyataan pahit mengenai rasisme telah sejak lama menghancurkan kita," tutur Biden. Ia menyebut tugas seorang presiden di AS sangatlah berat, dan tidak akan ada satu orang pun yang mampu melakukan segalanya dengan sempurna. "termasuk saya," sebut Biden."Tapi saya dapat menjanjikan ini kepada kalian. Saya tidak akan membiarkan adanya ketakutan dan perpecahan. Saya tidak mengobarkan api kebencian. Saya akan menyembuhkan luka rasial yang telah lama menjangkiti negeri ini," ungkapnya.(WIL)