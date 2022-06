Kembang Api Dikira Tembakan, Ratusan Orang Terinjak-injak di Parade Gay New York

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

New York: Kepanikan terjadi pada parade gay Pride di kota New York, Amerika Serikat (AS) pada Minggu 26 Juni 2022. Ratusan orang berusaha melarikan diri setelah mengira suara kembang api sebagai tembakan."Tidak ada tembakan di Washington Square Park. Setelah penyelidikan, ditentukan bahwa suara kembang api meledak di lokasi," kata NYPD dalam tweet tak lama setelah insiden itu, seperti dikutip AFP, Senin 27 Juni 2022.Polisi mengatakan kepada AFP "tidak ada cedera serius" akibat penyerbuan tersebut. Dari video menunjukkan, warga ketakutan berlari atau berjalan cepat di sepanjang jalan yang berdekatan dengan alun-alun setelah ketakutan.Puluhan ribu orang menghadiri parade LGBTQIA+ Pride hari Minggu, yang melintasi jalan-jalan Manhattan di bawah terik matahari.Suasana sebagian besar meriah, meskipun bayang-bayang keputusan Mahkamah Agung AS pada hari Jumat untuk menghapuskan hak konstitusional untuk aborsi -,meninggalkan negara bagian untuk membuat undang-undang tentang masalah itu sendiri,- membayangi proses.Parade Kebanggaan New York adalah yang terbesar kedua di Amerika Serikat, setelah San Francisco, dan pertemuan hari Minggu adalah yang pertama kali terjadi sejak pandemi Covid-19 dimulai.Penyelenggara mengatakan keputusan Mahkamah Agung AS tentang aborsi ‘menghancurkan’."Keputusan berbahaya ini menempatkan jutaan orang dalam bahaya, memberi pemerintah kendali atas kebebasan individu kita untuk memilih, dan menetapkan preseden yang mengganggu yang membahayakan banyak hak dan kebebasan konstitusional lainnya," kata penyelenggara.Banyak kelompok hak asasi khawatir bahwa putusan tentang aborsi bisa menjadi awal dari dorongan yang lebih luas oleh Mahkamah Agung. Masyarakat menilai Mahkamah Agung AS saat ini didominasi oleh mayoritas konservatif, untuk membatasi kebebasan lain yang dimenangkan dalam beberapa dekade terakhir, seperti hak atas kontrasepsi atau pernikahan sesama jenis.