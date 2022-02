Biden Kerahkan 3.000 Personel Militer AS ke Eropa Timur Pekan Ini

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(WIL)

Washington: Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden mengirim ribuan personel militer ke Eropa Timur pekan ini di tengah meningkatnya ketegangan isu Rusia-Ukraina. Demikian disampaikan Kementerian Pertahanan AS atau Pentagon, Rabu, 2 Februari 2022.Juru bicara Pentagon John Kirby menekankan bahwa AS akan selalu bahu-membahu dengan semua mitra NATO, dan situasi di perbatasan Ukraina saat ini membutuhkan perhatian Washington.Ia mengatakan sekitar 1.000 prajurit, yang saat ini ada di Jerman, akan dikerahkan ke Romania dalam beberapa hari ke depan untuk memperkuat 900 tentara yang sudah ada di sana."Pasukan ini didesain untuk mencegah agresi dan meningkatkan kapabilitas defensif kami di negara-negara sekutu," tutur Kirby, dikutip dari Anadolu Agency.Sekitar 2.000 prajurit AS juga akan dikerahkan dari negara bagian North Carolina ke Polandia dan Jerman. "Saya ingin menekankan satu hal. Ini semua bukan langkah permanen. Pengerahan pasukan ini didesain untuk merespons situasi terkini," sebut Kirby.Kabar mengenai pengerahan pasukan ini pertama kali diberitakan oleh Wall Street Journal, mengutip dari keterangan beberapa pejabat.Pekan kemarin, Biden mengatakan bahwa dirinya akan mengerahkan pasukan AS "dalam waktu dekat" ke negara-negara NATO di Eropa Timur. Sebelumnya, Pentagon juga mengatakan bahwa 8.500 tentara AS tengah disiagakan untuk memperkuat negara-negara sekutu.AS dan para sekutu menuding Rusia hendak menginvasi Ukraina. Rusia berulang kali membantahnya, dan mengatakan hanya ingin meminta jaminan keamanan dari Barat.Salah satu yang diminta Rusia adalah jaminan bahwa Ukraina tidak akan pernah dibiarkan menjadi anggota NATO.Baca: Pentagon: Rusia Kini Memiliki Kapabilitas Penuh untuk Menginvasi Ukraina