Menlu Retno: Kemana DK PBB saat Israel Bunuh Warga Palestina Tanpa Dihukum?

New York: Menteri Luar Negeri Retno Marsudi berbicara di dalam pertemuan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) di New York, Selasa 23 Januari 2024 waktu Amerika Serikat (AS). Menlu kembali mempertanyakan sikap DK PBB terhadap Palestina yang diserang Israel. Dalam pidatonya Menlu Retno tegas menjelaskan bahwa Piagam PBB sudah jelas. Resolusi Dewan Keamanan bersifat mengikat dan harus ditegakkan.“Pertanyaan saya hari ini: berapa banyak resolusi yang telah diadopsi mengenai Palestina? berapa banyak yang diberlakukan?” ucap Menlu Retno di DK PBB, Rabu 24 Januari 2024.“Ke manakah Palestina harus pergi ketika, selama berpuluh-puluh tahun, Dewan Keamanan PBB gagal bertindak berdasarkan resolusinya sendiri, sementara Israel membunuh warga Palestina tanpa mendapat hukuman?” imbuh Menlu.“Sekali lagi, saya mendesak anggota Dewan untuk menghentikan kengerian sehari-hari yang dihadapi warga Palestina di Gaza dan Tepi Barat,” tegas Menlu Retno.Retno mempertanyatakan, “Apakah lebih dari 25.000 orang meninggal dan semakin banyak orang meninggal karena kelaparan dan kedinginan, termasuk bayi dan anak-anak, terlalu sedikit bagi kita untuk mengambil tindakan?”Menlu memperingatkan bahwa semua mempunyai tanggung jawab untuk menegakkan Hukum Humaniter Internasional tanpa terkecuali terhadap situasi di Gaza.Setidaknya 25.490 orang tewas dan 63.000 orang terluka dalam serangan Israel di Gaza sejak 7 Oktober. Revisi jumlah korban tewas di Israel akibat serangan Hamas 7 Oktober mencapai 1.139 orang.