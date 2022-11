Tidak Ada ‘Gelombang Merah’, 5 Kunci Pemilu Paruh Waktu AS

1. Tidak ada gelombang merah dari Partai Republik





Washinghton: Selasa, 8 November 2022 menjadi hari pemungutan suara terakhir bagi para pemilih untuk memberikan suara mereka dalam pemilu paruh waktu Amerika Serikat (AS) 2022. Hasil dari pemilu paruh waktu AS terus menghitung suara di seluruh negeri.Sebagian hasil menunjukkan bahwa Partai Demokrat menghindari ketakutan terburuk mereka. Sementara itu, beberapa kandidat partai Republik berharap bahwa mereka akan merebut kembali kedua kamar Kongres.Berikut adalah beberapa peristiwa kunci midterm elections AS, yang dilansir dari VOA:Partai presiden biasanya kehilangan kursi dalam pemilihan paruh waktu, dan dengan peringkat popularitas Joe Biden terjebak di bawah 40-an sementara inflasi dan kejahatan naik, para pakar memperkirakan kekalahan untuk Demokratnya.Sedangkan di DPR, hasil awal menunjukkan Partai Republik berada di jalur untuk mayoritas, tetapi hanya dengan segelintir kursi, jauh dari prediksi mereka. Senator Lindsey Graham, sekutu utama Trump, mengakui kepada NBC bahwa pemilihan itu jelas bukan gelombang Republik, itu pasti.Pada pukul 20.00 Rabu 9 November, NBC News memproyeksikan bahwa Partai Republik mungkin akan memenangkan 222 kursi, memberi mereka hanya mayoritas tipis empat kursi.Kontrol Senat 100 kursi –,saat ini terbagi rata,– bergantung pada tiga ras utama yang masih di ujung tanduk. Demokrat membutuhkan dua kemenangan lagi untuk berhasil mempertahankan kamar itu, dengan Wakil Presiden Kamala Harris bertindak sebagai pemecah masalah, sementara Partai Republik membutuhkan ketiganya untuk membalikkannya.Di Arizona dan Nevada, penghitungan suara yang tersisa bisa memakan waktu berhari-hari. Georgia akan pergi ke putaran kedua yang dijadwalkan pada 6 Desember 2022.Demokrat berharap untuk mengambil kursi di North Carolina, Ohio dan Pennsylvania, tetapi hanya berhasil di yang terakhir, dengan John Fetterman yang mengenakan hoodie, yang mengalami stroke selama kampanye, mengalahkan dokter selebriti yang didukung Trump Mehmet Oz.Biden telah memperingatkan bahwa Partai Republik menimbulkan ancaman mengerikan bagi demokrasi, menyerukan semakin berkembangnya pelukan teori konspirasi pemilih yang didorong oleh Donald Trump.Di negara bagian Arizona, Trump dan calon gubernur pilihannya, Kari Lake, menuduh adanya penyimpangan setelah masalah dengan mesin pemungutan suara di wilayah Maricopa, negara bagian yang paling padat penduduknya.Bill Gates, ketua Dewan Pengawas Wilayah Maricopa, mengatakan Rabu bahwa sekitar 7 persen suara langsung terpengaruh, tetapi setiap suara akan dihitung."Mengenai komentar seperti 'kriminal' atau 'dicurangi', sama sekali tidak ada dasar untuk pernyataan itu," katanya.Salah satu kemenangan paling menentukan hari Selasa adalah untuk bintang Republik yang sedang naik daun Ron DeSantis, yang memenangkan pemilihan gubernur di Florida, memperkuat statusnya sebagai calon potensial Gedung Putih teratas pada 2024.Sebuah editorial yang diterbitkan di Fox News yang berhaluan konservatif menyebut DeSantis yang berusia 44 tahun sebagai pemimpin Partai Republik yang baru, sementara halaman depan New York Post menjulukinya DeFuture.Sementara itu Trump telah memberikan pengumuman menarik pada 15 November 2022, meskipun beberapa Republikan menuding dia untuk kinerja partai yang mengecewakan.Pria berusia 76 tahun itu menepis kritik, dengan mengatakan di Truth Social dari sudut pandang pribadi saya, pemilihan adalah kemenangan yang sangat besar. Pihak Demokrat, Gubernur Gretchen Whitmer memenangkan pencalonannya kembali di Michigan, negara bagian kunci presidensial.Beberapa kandidat yang mencalonkan diri dalam pemilihan pendahuluan Demokrat 2020, termasuk sekarang Sekretaris Transportasi Pete Buttigieg dan Senator Amy Klobuchar, membuat penampilan kampanye dalam perlombaan-perlombaan utama – memicu spekulasi bahwa mereka mengincar pencalonan lagi jika Biden memutuskan untuk tidak ikut.Maura Healey akan membuat sejarah sebagai gubernur lesbian terbuka pertama di Amerika Serikat, dengan Partai Demokrat dengan mudah memenangkan pertarungannya di negara bagian Massachusetts, New England.Di negara tetangga New Hampshire, James Roesener menjadi pria transgender terbuka pertama yang terpilih menjadi anggota legislatif negara bagian, bergabung dengan beberapa wanita trans yang sudah menjabat.Negara bagian Maryland di Atlantik tengah memilih gubernur kulit hitam pertamanya, Wes Moore, yang profilnya yang sedang naik daun membuat beberapa orang di kelas politik AS mengomentari kemungkinan pencalonan nasional.Dan Maxwell Frost yang berusia 25 tahun terpilih di Florida, menjadi anggota pertama DPR AS dari apa yang disebut "Generasi Z".