Ivana Trump Meninggal Akibat Cedera Benda Tumpul Usai Terjatuh dari Tangga

New York: Ivana Trump , mantan istri eks presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, dinyatakan meninggal dunia akibat mengalami "cedera benda tumpul" di bagian perut usai dirinya terjatuh dari tangga di rumahnya di New York City.Dikutip dari Irish Examiner, Sabtu, 16 Juli 2022, kematian perempuan 73 tahun itu dinyatakan sebagai sebuah kecelakaan oleh Kantor Pemeriksa Medis New York City. Sejumlah media AS melaporkan bahwa Ivana ditemukan di bagian akhir dari anak tangga kediamannya. Tumpahan kopi dari sebuah cangkir ditemukan di dekat jasad Ivana.Pihak medis tidak menyebutkan secara spesifik hantaman apa yang menyebabkan Ivana mengalami luka benda tumpul di bagian perut.Baca: Ivana Trump Meninggal Dunia, Ini Penyebab dan Kronologi yang Diungkap Media AS Kamis kemarin, keluarga Trump memberikan penghormatan terakhir kepada Ivana dan menyebutnya sebagai perempuan "mengagumkan, cantik dan luar biasa yang telah menjalani kehidupan penuh inspirasi."Anak perempuan Ivana, Ivanka Trump, mengaku "terpukul" atas kematian sang ibu. Ia mengaku akan "selalu merindukan" sosok sang bunda selamanya."Ibu adalah seorang perempuan yang brilian dan penuh semangat. Ia telah menjalani kehidupan yang luar biasa. Ia tidak pernah melewatkan kesempatan untuk tertawa dan berdansa," ungkap Ivanka via Twitter."Saya akan merindukan ibu selamanya, dan akan menjaga memorinya tetap hidup di hati saya," sambung dia.Sementara Donald Trump , yang dilarang menggunakan Twitter untuk jangka waktu yang tak ditentukan, mengumumkan kematian sang mantan istri melalui media sosial Truth Social."Saya dengan berat hati harus menginformasikan kepada semua orang yang mencintai dia, bahwa Ivana Trump telah meninggal di rumahnya di New York City," sebut Trump."Kebanggaan dan kebahagiaanya adalah ketiga anaknya, Donald Jr, Ivanka dan Eric. Ia sangat bangga kepada mereka, sama seperti kita juga bangga kepada dirinya. Beristirahatlah dengan Tenang, Ivana," pungkas dia.