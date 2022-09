Penyiar CNN Batalkan Wawancara dengan Presiden Iran Usai Diminta Gunakan Jilbab

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

New York: Penyiar CNN Christiane Amanpour batal untuk melakukan wawancara dengan Presiden Iran Ebrahim Raisi di New York City, Amerika Serikat (AS). Batalnya wawancara dipicu mengenai perselisihan tentang Amanpour yang diwajibkan mengenakan penutup kepala Dalam serangkaian tweet Kamis pagi, Amanpour mengatakan bahwa dia dijadwalkan untuk berbicara dengan Raisi di sela-sela Majelis Umum PBB di New York untuk menanyakan kepadanya tentang protes yang sedang berlangsung di Iran.“Protes melanda Iran dan wanita membakar jilbab mereka setelah kematian Mahsa Amini minggu lalu, menyusul penangkapannya oleh ‘polisi moral’. Kelompok hak asasi manusia mengatakan sedikitnya 8 orang tewas. Tadi malam, saya berencana untuk bertanya kepada Presiden Raisi tentang semua ini dan banyak lagi,” tulis Amanpour, melalui Twitter, yang dikutip The Hill, Jumat 23 September 2022.Wawancara itu, kata pembawa acara CNN, akan menjadi yang pertama dilakukan Presiden Iran di tanah AS. Namun, 40 menit setelah wawancara seharusnya dimulai, ajudan Raisi datang ke Amanpour dan mengatakan bahwa presiden “mengusulkan (dia) memakai jilbab” karena itu adalah bulan suci Muharram dan Safar.“Saya menolak dengan sopan. Kami berada di New York, di mana tidak ada hukum atau tradisi tentang jilbab. Saya menunjukkan bahwa tidak ada Presiden Iran sebelumnya yang mengharuskan ini ketika saya mewawancarai mereka di luar Iran,” katanya.“Ajudan Raisi kemudian menjelaskan bahwa wawancara tidak akan terjadi jika saya tidak mengenakan jilbab. Dia mengatakan itu 'masalah rasa hormat,' dan merujuk pada 'situasi di Iran' - menyinggung protes yang melanda negara itu," lanjut Amanpour.Protes telah berkecamuk di seluruh negeri Iran atas seorang wanita, Mahsa Amini , yang meninggal dalam tahanan polisi setelah dia ditangkap di Teheran. Menurut NPR, Amini ditangkap oleh ‘polisi moral’ Iran, yang menegakkan aturan tentang penutup kepala di depan umum.Sejak itu, gambar dan video tersebar di media tentang wanita yang membakar jilbab dan memotong rambut mereka untuk tepuk tangan meriah. Setidaknya 31 orang tewas dalam protes sejauh ini.Amanpour mengatakan bahwa dia tidak bisa menyetujui "kondisi yang belum pernah terjadi sebelumnya dan tidak terduga ini."“Jadi kami pergi (membatalkannya). Wawancara itu tidak terjadi. Ketika protes berlanjut di Iran dan orang-orang terbunuh, itu akan menjadi momen penting untuk berbicara dengan Presiden Raisi,” pungkas Amanpour.