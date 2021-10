Mantan Gubernur New York Andrew Cuomo Didakwa ‘Kejahatan Seks'

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

New York: Tuduhan telah diajukan terhadap mantan Gubernur New York Andrew Cuomo . Politisi Amerika Serikat (AS) yang dipermalukan itu mengundurkan diri setelah menghadapi tuduhan pelecehan seksual berantai.“Mantan Gubernur New York Andrew Cuomo telah didakwa dengan ' kejahatan seks ' ringan,” media AS melaporkan pada hari Kamis, seperti dikutip The New York Post, Jumat 29 Oktober 2021.Cuomo mengundurkan diri pada Agustus setelah klaim berulang kali pelecehan seksual ditujukan kepadanya. Dia telah memegang jabatan itu selama lebih dari 10 tahun.“Tuduhan diajukan terhadap mantan gubernur di gedung pengadilan di kota Albany, ibu kota negara bagian New York,” kata juru bicara Lucian Chalfen.“Tuduhan itu sebagai kejahatan seks,” imbuhnya.Tuduhan itu diduga terkait dengan insiden pada awal Desember tahun lalu, menurut dokumen yang dilihat oleh penyiar NBC.Cuomo telah membantah melakukan kesalahan. Jaksa Agung New York Letitia James -,yang mengumumkan pada Rabu bahwa dia akan mencalonkan diri sebagai gubernur,- memimpin serangan terhadap Cuomo sesaat sebelum pengunduran dirinya.James mengatakan penyelidikan selama lima bulan telah menemukan bahwa anggota parlemen dari Partai Demokrat itu telah melakukan tindakan yang melanggar undang-undang federal dan negara bagian.