Times Square New York Diwarnai Kepanikan Usai 1 Orang Tewas dalam Penembakan

New York: Seorang pria ditembak mati pada Kamis 9 Februari 2023 beberapa blok dari jantung pusat wisata Times Square New York, Amerika Serikat (AS). Tahun lalu wilayah itu dijadikan zona bebas senjata.Polisi mengatakan, mereka menanggapi panggilan darurat sekitar pukul 17:30 dan menemukan korban menderita luka tembak di dadanya di dekat West 44 Street dan 8th Avenue, beberapa menit berjalan kaki dari Times Square."Pria berusia 22 tahun, yang tidak disebutkan namanya, kemudian meninggal di rumah sakit Mount Sinai West," kata Departemen Kepolisian New York dalam sebuah pernyataan, seperti dikutip AFP, Jumat 10 Februari 2023."Tidak ada penangkapan yang dilakukan pada pukul 21:30," tambah polisi. Penembakan itu, di luar sebuah restoran cepat saji dekat papan reklame elektronik yang menyala dan gerombolan turis di Times Square, membuat orang-orang yang ketakutan berlarian, lapor media lokal."Ada serbuan orang yang berusaha melarikan diri," kata saksi Will Colon kepada New York Daily News."Ada beberapa pria muda yang menembaknya. Tubuhnya dibaringkan di trotoar. Wajahnya gemetaran," sebut Colon."Sepertinya dia tidak akan selamat," tambahnya.Sementara dua pria bersenjata lari dengan berjalan kaki ke Eighth Avenue, kata sumber yang tidak disebutkan namanya kepada Daily News.Sejak September, badan legislatif negara bagian New York melarang kepemilikan senjata api di area sensitif, seperti bar, perpustakaan, sekolah, gedung pemerintah, rumah sakit, dan lokasi yang rentan dan sangat diperdagangkan, termasuk Times Square yang selalu ramai.Pembatasan tersebut telah menghadapi banyak tantangan pengadilan dari para pendukung hak senjata.Wali Kota New York City Eric Adams, seorang mantan polisi, tahun lalu meluncurkan tanda "Times Square: Gun Free Zone" untuk dipasang di dan sekitar pusat Manhattan yang sibuk.Itu diterapkan menyusul lonjakan pembunuhan senjata di Kota New York pada 2020 dan 2021, pembunuhan turun pada 2022 menjadi 433 di kota berpenduduk 8,5 juta orang dan 50 juta pengunjung setiap tahunnya.