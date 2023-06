Gegara Baterai Lithium-ion, Toko e-bike di New York Kebakaran

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Kebakaran melanda di sebuah toko electronic bike (e-bike) di Manhattan, New York Amerika Serikat (AS). Insiden ini menewaskan empat orang.Penyebab kebakaran diduga oleh baterai lithium-ion."Sangat jelas bahwa ini disebabkan oleh baterai lithium-ion dan e-bike. Ada sejumlah besar baterai dan e-bike," kata Komisaris Pemadam Kebakaran AS, Laura Kavanagh."Lokasi ini diketahui oleh pemadam kebakaran, kami telah menulis pelanggaran di lokasi ini sebelumnya, dan kami telah melakukan penegakan hukum di lokasi ini sebelumnya," lanjutnya, dilansir dari CNN, Rabu, 21 Juni 2023.Kavanagh menyebut baterai lithium-ion "sangat mematikan" karena begitu banyak api tercipta saat dinyalakan. "Seringkali sudah terlambat, begitu api mulai menyala," katanya.Kepala Marsekal Kebakaran kota, Dan Flynn mengatakan, petugas pemadam kebakaran memeriksa toko pada Agustus lalu dan mengeluarkan surat panggilan untuk pelanggaran terkait kabel listrik, pengisian baterai, dan jumlah baterai. Pemilik toko dinyatakan bersalah atas pelanggaran tersebut dan didenda."Pemeriksaan ulang properti akan dijadwalkan setelah vonis bersalah, tetapi pemeriksaan ulang belum dilakukan," katanya."Properti yang sama juga dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran pada tahun 2021," lanjut Flynn.Kelompok Demokrat New York pada April lalu mengumumkan dukungan untuk undang-undang federal yang bertujuan untuk mengatur standar keamanan baterai lithium-ion, setelah serentetan kebakaran yang disebabkan oleh kerusakan baterai atau kepanasan."Termasuk kebakaran Selasa, telah terjadi 108 kebakaran dan 13 kematian terkait baterai lithium-ion di New York City pada 2023," kata Kavanagh.Kebakaran baterai lithium-ion menjadi lebih umum karena sejumlah alasan. Sebagai permulaan, baterai lithium-ion kini ada di berbagai produk teknologi konsumen, mendukung laptop, kamera, ponsel cerdas, dan lainnya.Mereka memungkinkan perusahaan untuk menekan masa pakai baterai selama berjam-jam ke dalam perangkat yang semakin ramping. Namun kombinasi dari masalah pabrikan, penyalahgunaan, dan penuaan baterai dapat meningkatkan risiko dari baterai, yang menggunakan bahan yang mudah terbakar."Baterai lithium umumnya aman dan tidak mungkin gagal, tetapi hanya selama tidak ada cacat dan baterai tidak rusak atau disalahgunakan," kata Steve Kerber, wakil presiden dan direktur eksekutif Lembaga Penelitian Keselamatan Kebakaran Laboratorium Underwriters."Semakin banyak baterai yang mengelilingi kita, semakin banyak insiden yang akan kita lihat," sambungnya.Kerber merekomendasikan orang membeli sepeda listrik dan skuter bersertifikat UL dari pengecer terkemuka, namun pasar online sering mempersulit pelanggan untuk mengetahui dari mana produk sebenarnya berasal.Jika terjadi kebakaran, dia menyarankan masyarakat untuk mengungsi dan segera menelepon 911 daripada mencoba memadamkannya sendiri."Api menyebar sangat cepat dan alat pemadam kebakaran tidak efektif," katanya.Di luar skuter dan e-bike, para ahli memperingatkan siapa pun dengan baterai lithium-ion harus mengikuti pedoman pengisian dan penggunaan baterai yang benar.Menurut peneliti di University of Michigan, perangkat apa pun dengan jenis baterai ini harus diisi dayanya dan disimpan di tempat yang sejuk dan kering, dan tidak dibiarkan mengisi daya terlalu lama atau saat Anda sedang tidur. Namun, rekomendasi ini mungkin bertentangan dengan berapa banyak konsumen saat menangani perangkat mereka."Suhu yang meningkat dapat mempercepat degradasi hampir setiap komponen baterai dan dapat menyebabkan risiko keselamatan yang signifikan, termasuk kebakaran atau ledakan," kata para peneliti."Jika laptop atau ponsel terasa panas saat sedang diisi, cabut. Minimalkan paparan suhu rendah, terutama saat mengisi daya," ujar mereka.Baterai juga harus diperiksa secara rutin untuk memastikan tidak ada yang retak, menonjol, atau bocor, dan orang harus selalu menggunakan pengisi daya yang disertakan dengan perangkat atau menggunakan pengisi daya dari pemasok yang memiliki reputasi baik.Saat mengisi daya skuter atau sepeda listrik, Kerber mengatakan, tidak boleh menghalangi jalan darurat atau rute keluar."Meskipun beberapa kimia baterai lebih aman daripada yang lain, kita masih beberapa tahun lagi untuk mengadopsi alternatif lithium-ion yang lebih baik dan lebih aman," menurut Sridhar Srinivasan, direktur senior di firma riset pasar Gartner.Misalnya, baterai LFP (lithium iron phosphate) tidak terlalu panas seperti jenis baterai lithium-ion lainnya. Teknologi baterai masa depan yang sedang dikembangkan, seperti baterai sodium-ion atau solid-state, juga diharapkan dapat mengatasi beberapa masalah keamanan lithium-ion.