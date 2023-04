Donald Trump Digugat Memperkosa dan Mengejek Eks Kolumnis

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(WIL)

Mantan presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dituding memperkosa eks kolumnis terkemuka negara itu. Ia kemudian mengejeknya dengan komentar memfitnah. Hal ini disampaikan dalam pengadilan sipil AS yang mendengarkan gugatan terhadap Trump.Seorang pengacara Trump, yang menyangkal tuduhan tersebut, mengatakan penggugat E. Jean Carroll dimotivasi oleh uang dan ketenaran saat argumen pembuka memulai proses yang sangat dinantikan.Carroll (79) mengatakan, Trump melakukan pelecehan seksual terhadapnya di ruang ganti department store mewah Bergdorf Goodman di Fifth Avenue di Manhattan pada pertengahan 1990-an.Ia mengatakan, serangan itu terjadi setelah Trump dengan bercanda meminta pendapatnya untuk membeli hadiah pakaian dalam perempuan."Saat mereka berada di dalam (ruang ganti) semuanya berubah. Tiba-tiba tidak ada yang menyenangkan, dan ukuran Trump hampir dua kali lipatnya," kata pengacara Carroll, Shawn Crowley kepada pengadilan Manhattan, dilansir dari AFP, Rabu, 26 April 2023.Persidangan ini, yang tidak bersifat kriminal, adalah bagian dari rentetan kesengsaraan hukum yang mengancam pencalonan Trump di tahun 2024 untuk masa jabatan presiden kedua.Itu terjadi hanya beberapa minggu setelah dakwaan bersejarah Trump atas tuduhan kriminal terkait pembayaran uang suap yang dilakukan kepada bintang porno.Carroll, yang berada di pengadilan kemarin, pertama kali melontarkan tuduhan itu dalam kutipan dari bukunya yang diterbitkan oleh Majalah New York pada 2019.Trump menjawab kemudian dengan mengatakan dia belum pernah bertemu dengannya, bahwa dia "bukan tipeku" dan bahwa dia "benar-benar berbohong."Carroll awalnya menggugat Trump karena pencemaran nama baik pada 2019, tetapi tidak dapat memasukkan klaim pemerkosaan karena undang-undang pembatasan untuk dugaan pelanggaran telah kedaluwarsa.Tetapi undang-undang baru mulai berlaku pada November tahun lalu di New York yang memberikan waktu satu tahun kepada para korban pelecehan seksual untuk menuntut tersangka pelaku beberapa dekade setelah serangan mungkin terjadi.Pengacara untuk Carroll mengajukan gugatan baru yang menuduh Trump "secara paksa memperkosa dan meraba-raba".Itu juga termasuk pencemaran nama baik untuk postingan yang dibuat Trump di platform Truth Social miliknya pada bulan Oktober di mana dia menyangkal tuduhan pemerkosaan dan menyebut Carroll sebagai "pekerjaan penipu yang lengkap".“Dia melanjutkan serangan. Dia mengejeknya. Dia menghancurkannya, ”kata Crowley.Joe Tacopina, mewakili Trump, mengatakan tidak ada bukti penyerangan itu dan bahwa Carroll "menyalahgunakan sistem untuk uang, alasan politik, dan status."Sekitar selusin wanita menuduh Trump melakukan pelanggaran seksual. Dia telah membantah semua tuduhan dan tidak pernah dituntut atas salah satu dari mereka.Tidak ada tuntutan pidana yang dapat berasal dari kasus Carroll, tetapi jika Trump kalah, itu akan menjadi pertama kalinya dia dimintai pertanggungjawaban secara hukum atas tuduhan penyerangan seksual.Trump telah memberikan kesaksian di bawah sumpah dalam kasus tersebut dan diperkirakan tidak akan menjadi saksi selama persidangan karena pengacara Carroll mengatakan mereka tidak bermaksud untuk memanggilnya.Sidang kemungkinan akan berlangsung satu hingga dua minggu.Trump menjadi presiden pertama atau mantan presiden yang pernah didakwa melakukan kejahatan ketika dia ditangkap dalam kasus uang suap awal bulan ini.Dia mengaku tidak bersalah atas 34 dakwaan terkait pembayaran yang dilakukan sebelum pemilihan 2016 yang mendorongnya ke Gedung Putih.Trump juga sedang diselidiki atas upayanya untuk membatalkan kekalahannya dalam pemilu 2020 di negara bagian selatan Georgia, dugaan kesalahan penanganan dokumen rahasia yang diambil dari Gedung Putih, dan keterlibatannya dalam penyerbuan Capitol AS pada 6 Januari 2021.