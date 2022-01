AS Akan Salurkan Rp4,4 Triliun untuk Masyarakat Afghanistan

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Amerika Serikat (AS) mengumumkan akan memberikan bantuan kemanusiaan baru untuk Afghanistan senilai USD308 juta (setara Rp4,4 triliun). Bantuan ini diberikan usai PBB memperingatkan masyarakat Afghanistan dapat menghadapi kelaparan akut.Juru bicara Dewan Keamanan Nasional Amerika Serikat (AS) Emily Horne mengatakan, bantuan itu akan langsung disalurkan dari Badan Pembangunan Internasional AS (USAID) ke organisasi kemanusiaan independen.USAID mengatakan, dana tersebut akan secara khusus digunakan untuk bantuan makanan dan gizi, mendukung fasilitas perawatan kesehatan dan upaya kesehatan keliling.Dilansir dari Voice of America, Selasa, 11 Januari 2022, dana tersebut juga untuk memastikan pekerja dan persediaan bantuan dapat menjangkau daerah-daerah yang sulit. "Amerika Serikat tetap berkomitmen untuk membantu rakyat Afghanistan," kata USAID."Namun, agar bantuan ini menjadi yang paling efektif, semua pekerja bantuan, terutama perempuan, harus diizinkan untuk beroperasi secara mandiri dan aman serta dapat menjangkau perempuan dan anak perempuan tanpa hambatan," lanjut mereka.USAID mengatakan, AS akan terus mendesak Taliban untuk mengizinkan akses kemanusiaan tanpa hambatan, kondisi aman bagi kemanusiaan, penyediaan bantuan, dan kebebasan bergerak bagi pekerja bantuan dari semua gender.Selain mengumumkan kontribusinya sendiri, AS juga mendesak negara lain untuk berkontribusi.Situasi kemanusiaan di Afghanistan memburuk sejak penarikan pasukan koalisi pimpinan AS pada Agustus lalu. Sejak saat itu, AS membekukan bantuan internasional dan aset-aset Afghanistan agar tidak jatuh ke tangan Taliban.